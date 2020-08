W zakończonym dla Chelsea sezonie doskonale było widać, że defensywa jest najgorszą formacją w zespole. Zauważył to też Frank Lampard, który zamierza wzmocnić lewą stronę obrony.

Aby jednak zakupić zawodnika na tę pozycję, najpierw trzeba pobyć się jednego z obecnych piłkarzy grających na lewej obronie. Oznacza to, że z klubem pożegna się Emerson lub Marcos Alonso.

Kto odejdzie?

Informację tę podało “Sky Italia”. Obaj zawodnicy nie zdążyli przekonać do siebie Franka Lamparda. Minimalnie częściej w drużynie “The Blues” występował Marcos Alonso, co jednak nie musi oznaczać, że to Hiszpan pozostanie na Stamford Bridge. Częściej w kontekście transferu wymienia się jednak Emersona. Sporo mówi się o jego powrocie do Włoch i podpisaniu kontraktu z Interem Mediolan. Realny jest również scenariusz, że obaj piłkarze opuszczą Chelsea.

Na celowniku Reguilon

Szeregi londyńczyków może natomiast zasilić Sergio Reguilon. Hiszpanem, dla którego najprawdopodobniej zabraknie miejsca w Realu Madryt, interesuje się kilka klubów. Dziś swój akces do walki o podpis piłkarza na kontrakcie zgłosiło Napoli.