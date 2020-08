Stołeczny klub jest nadzwyczaj aktywny podczas bieżącego okienka transferowego. W drodze kolejny zawodnik?

Do tej pory władze Legii potwierdziły sprowadzenie takich zawodników, jak Artur Boruc, Bartosz Kapustka, Filip Mladenović, Josip Juranović, czy Rafael Lopes. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec wzmocnień kadry drużyny prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia.

Valencia dołączy do Legii?

Krzysztof Marciniak z “CANAL+ Sport” podał na Twitterze, że Joel Valencia pojawił się już w Warszawie. Można przypuszczać, że to zapowiedź transferu, o którym media spekulowały w ostatnich tygodniach. Brentford nie zdołało awansować z barażów do Premier League i prawdopodobnie angielski zespół pożegna się z niektórymi piłkarzami. Valencia nie należał do faworytów trenera Thomasa Franka. Jeżeli pojawiał się na murawie, to w większości przypadków wchodził z ławki rezerwowych.

Możliwy powrót do ekstraklasy

Były zawodnik Piasta Gliwice w minionym sezonie zagrał łącznie w 20 spotkaniach Championship, w których zdobył 1 bramkę. Do swojego bilansu doliczył także 3 występy w rozgrywkach pucharowym. Aktualny kontrakt ofensywnego pomocnika obowiązuje jeszcze przez 3 lata.