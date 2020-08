FC Barcelona: Mauricio Pochettino faworytem dla klubu

“The Guardian” poinformował o tym, że faworytem do objęcia posady trenera FC Barcelony jest Mauricio Pochettino, który pozostaje obecnie bez klubu.

“Duma Katalonii” z pewnością zmieni trenera w najbliższym czasie. “Blaugrana” oficjalnie nie pożegnała się z obecnym szkoleniowcem Quique Setiénem, jednak jego przyszłość w klubie z Barcelony wydaje się przesądzona. “Katalończycy” przegrali ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium aż 2:8.

Nowy szkoleniowiec

Według doniesień “The Guardian” faworytem do objęcia posady trenera FC Barcelony jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pozostaje bez klubu po tym, jak w listopadzie 2019 roku został zwolniony z Tottenhamu. Jeśli szkoleniowiec trafi do zespołu “Dumy Katalonii”, powróci do prowadzenia drużyny z La Liga. W latach 2009-2012 Pochettino był trenerem innego klubu z Barcelony – Espanyolu. Gdy przejmował “Periquitos”, zespół zajmował osiemnastą pozycję i był jednym z kandydatów do spadku z La Liga. Jednak dobra praca wyprowadziła drużynę aż na dziesiątą pozycję. Po przygodzie z Espanyolem był trenerem Southampton i wspomnianego Tottenhamu.

Słaby sezon

FC Barcelona ma za sobą nieudaną kampanię. W ligowej tabeli zajęła drugie miejsce, dając się wyprzedzić drużynie Realu Madryt. “Duma Katalonii” nie zdołała wygrać żadnego trofeum w sezonie 2019/2020.

Fot. YouTube