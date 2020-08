Sevilla – Manchester United. Typy, kursy (16.08.2020)

Jeśli chodzi o europejskie puchary, to pozostało w nich już zaledwie 8 drużyn, wśród których znajduje się zwycięzca Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Dzisiejszego wieczora poznamy pierwszego finalistę nieco mniej prestiżowego trofeum. W pierwszym półfinale spotkają się ze sobą bowiem Sevilla oraz Manchester United. Która z tych ekip zaprezentuje się z lepszej strony i awansuje do finału?

Sevilla – Manchester United zapowiedź

Pojedynek półfinałowy zapowiada się niezwykle emocjonująco, gdyż spotkają się w nim zespoły, które od dłuższego czasu nie doznają wielu porażek. Sevilla kontynuuje swoją imponującą serię 19 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, natomiast Manchester United poległ zaledwie raz w ostatnich 24 starciach. Pomimo tak dobrej postawy, obie drużyny miały dość duże problemy w ćwierćfinale Ligi Europy i długo męczyły się ze swoimi rywalami. Czerwone Diabły potrzebowały nawet dogrywki, by uporać się z FC Kopenhaga. Nie oznacza to jednak, że ich awanse nie były zasłużone, gdyż zarówno Sevilla jak i Manchester United w pełni kontrolowały przebieg swoich spotkań.

Obaj szkoleniowcy będą mogli wystawić do gry swoje najmocniejsze składy, jednak trudno spodziewać się pójścia przez nich na wymianę ciosów. Należy bowiem pamiętać o tym, że obie drużyny dysponują dobrymi formacjami obronnymi, które nie pozwalają swoim rywalom na wiele. Można zatem przypuszczać, że mecz będzie zachowawczy, a trenerzy skupią się przede wszystkim na obronie dostępu do własnej bramki. Warto także dodać, że oba zespoły są niezwykle doświadczone w europejskich pucharach, a biorąc pod uwagę 6 ostatnich sezonów zwyciężały w rozgrywkach Ligi Europy łącznie czterokrotnie. Konfrontacja zapowiada się zatem wręcz arcyciekawie, a walka będzie toczyć się na wielu płaszczyznach.

Sevilla – Manchester United kursy

Kursy bukmacherskie na to spotkanie są niezwykle wyrównane. W STS minimalnym faworytem jest Manchester United, na który zwycięstwo został wystawiony kurs w wysokości 2.50. Remis to kurs 3.15, a wygrana Sevilli 2.98.

Sevilla – Manchester United typy

Trudno przewidzieć jest w tej parze cokolwiek. Naszym zdaniem mecz będzie bardzo wyrównany, a o końcowym rezultacie może zadecydować jedno trafienie do bramki.

Sevilla – Manchester United | Typ: Remis @3.15 STS

Sevilla – Manchester United | Typ: Under 2,5 gola @1.62 STS