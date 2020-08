Filip Marchwiński najprawdopodobniej tego lata opuści drużynę Lecha Poznań. Nastoletnim piłkarzem poważnie interesuje się Torino.

Informację tę podał na Twitterze Gianluca Di Marzio. “Kolejorz” nie zamierza sprzedawać zawodnika za mniej niż 5 milionów euro.

Włoski średniak

Torino w zakończonym sezonie Serie A zajęło szesnastą pozycję w tabeli. Piłkarze z Turynu zdobyli pięć punktów więcej od Lecce, które pożegnało się z włoską elitą. Praktycznie jedynym zawodnikiem, którego można pochwalić za sezon 2019/20 w szeregach Torino był Andrea Belotti. Pozostali gracze z reguły grali poniżej swoich możliwości.

Potencjalni rywale

Z kim Filip Marchwiński miałby rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Torino? Podstawowym ofensywnym pomocnikiem turyńczyków był w ubiegłym sezonie Simone Verdi. Klub wykupi 28-letniego Włocha z Napoli za 20 milionów euro. Ciężko zatem przypuszczać, by młody Polak wygryzł go ze składu. Verdi może grać jednak również na prawym skrzydle. Być może to właśnie tam będzie go widzieć nowy szkoleniowiec Torino, Marco Giampaolo.