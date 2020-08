Start Kristiansand – Valerenga Oslo. Typy, kursy (17.08.2020)

Start Kristiansand w 15. kolejce norweskiej Eliteserien zmierzy się u siebie z Valerengą Oslo. Czy gospodarze mają szansę na dopiero drugie zwycięstwo w sezonie?

Start Kristiansand – Valerenga Oslo zapowiedź

Podopieczni Johannesa Hardarsona to jeden z najsłabszych zespołów ligi norweskiej w tym sezonie. Start do tej pory zgromadził zaledwie dziewięć punktów w czternastu spotkaniach. Trzeba podkreślić, że drużyna do tej pory wygrała zaledwie jeden mecz – u siebie z Mjondalen. Poza tym ma drugą najmniejszą liczbę zdobytych bramek, zdobywając ich tylko piętnaście. Nic dziwnego, że drużyna z Kristiansandu zajmuje przedostatnie mniejsze w lidze.

Tymczasem Valerenga aspiruje do czołówki, aczkolwiek trochę jej do niej brakuje. Zespół z Oslo zajmuje w tej chwili piąte miejsce z 23 punktami w 13 meczach. Wydaje się jednak, że dwa czołowe zespoły ligi – Bodo/Glimt oraz Molde są zdecydowanie poza zasięgiem drużyny.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Start nie wygrał z Valerengą od 2013 roku. Poza tym drużyna z Oslo pokonała rywala w pięciu ostatnich pojedynkach. Jako zespół, który chce się liczyć w walce o najwyższe miejsca, Valerenga nie powinna przegrać tego pojedynku

Start Kristiansand – Valerenga Oslo kursy

Według bukmacherów większe szanse w tym starciu ma drużyna gości. Kurs na zwycięstwo Valerengi wynosi 2.00, natomiast ich rywali 3.55. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.60.

Start Kristiansand – Valerenga Oslo typy

Raczej to spotkanie będzie dowodem na to, że historia lubi się powtarzać i zespół z Oslo wywalczy trzy punkty. Faworytem do zdobycia gola jest występujący w Valerendze reprezentant Islandii, Matthias Vilhjalmsson.

Start – Valerenga | Typ: Valerenga wygra @2.00 BetClic

Start – Valerenga | Typ: Matthias Vilhjalmsson strzeli gola @2.65 BetClic