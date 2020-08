Poznaliśmy drugiego finalistę tegorocznej edycji Ligi Europy. Czeka nas doprawdy fascynujący finisz europejskich rozgrywek.

W spotkaniu, które odbyło się w Dusseldorfie, zawodnicy Interu Mediolan udowodnili swoją wyższość nad zespołem Szachtara Donieck. Podopieczni Antonio Conte rozgromili Ukraińców w stosunku 5:0. Od początku to klub z Mediolanu był wymieniany jako faworyt tego starcia, dlatego też obyło się bez niespodzianki. W finale Ligi Europy w piątek 21 sierpnia Nerazzurri zmierzą się z Sevillą FC, która pokonała Manchester United.

Włosi zdeklasowali rywala

Przez większą cześć mecz był pod kontrolą Włochów. Wynik w tym niezwykle ważnym spotkaniu otworzył Lautaro Martinez. W 19. minucie gry w pole karne dośrodkowywał Nicolo Barella i Argentyńczyk głową trafił piłką do bramki strzeżonej przez doświadczonego Andrija Pyatova. Na 2:0 w 64. minucie po rzucie rożnym Marcelo Brozovicia podwyższył Danilo D’Ambrosio. W 74. minucie drugi raz na listę strzelców wpisał się Martinez, który przymierzył zza pola karnego. Autorem następnych dwóch goli był Romelu Lukaku. Zawodnicy drużyny z Doniecka w drugiej połowie naciskali linię defensywną przeciwników, ale nie byli w stanie odpowiedzieć i pokonać Samira Handanovicia. To piłkarze Interu mieli powody do świętowania po ostatnim gwizdku sędziego Szymona Marciniaka.

Inter Mediolan – Szachtar Donieck 5:0 (1:0)

1:0 Lautaro Martinez 19′

2:0 Danilo D’Ambrosio 64′

3:0 Lautaro Martinez 74′

4:0 Romelu Lukaku 78′

5:0 Romelu Lukaku 84′

Inter: Handanović, D’Ambrosio (Moses 80′), Godin, De Vrij, Bastoni, Young (Biraghi 66′), Barella, Brozović (Sensi 85′), Gagliardini, Martinez (Eriksen 81′), Lukaku (Esposito 85′)

Szachtar: Pyatow, Dodo, Choczolawa, Krywcow, Matwijenko, Marlos (Konoplanka 75′), Stepanenko, Antonio, Patrick (Solomon 59′), Taison, Moraes

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk (Lautaro Martinez) and what an assist by Barella! pic.twitter.com/TY1G7E6GEO — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 17, 2020

Inter 4-0 Shakhtar Donetsk – (Romelu Lukaku) and the assist by Lautaro Martinez pic.twitter.com/9VKabrCeoy — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 17, 2020