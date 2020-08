Jacek Krzynówek: “Cieszę się, że Bartosz Białek trafił do Niemiec”

Bartosz Białek podpisał kontrakt z Wolfsburgiem, stając się najdroższym piłkarzem Zagłębia w historii. O perspektywy gry 19-latka w nowym zespole zapytaliśmy byłego piłkarza “Wilków”, Jacka Krzynówka.

Wolfsburg to dobre miejsce na rozwój?

Hit transferowy stał się faktem – Bartosz Białek powędrował do Wolfsburga. Piłkarz powędrował do Bundesligi za rekordową dla Zagłębia kwotę pięciu milionów euro. Czy wysokość tej transakcji może robić wrażenie? Według Jacka Krzynówka, patrząc na niemieckie realia, nie jest to wygórowana kwota.

– Na pewno trzeba się cieszyć, że wyjechał za dużą sumę, jak na polskie realia. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Niemcy nie jest to wygórowana kwota. Widać jednak, że piłkarz ma potencjał i członkowie sztabu Wolfsburga na pewno coś w nim widzą – stwierdził w rozmowie dla “Futbol News” Jacek Krzynówek

Można się zastanawiać, czy piłkarz po jednym niecałym sezonie jest już gotowy na zagraniczny wyjazd. Według Jacka Krzynówka, Wolfsburg na początku będzie raczej wyrozumiały wobec zawodnika, który musi przystosować się do nowego środowiska.

– Przede wszystkim jest to dla Bartosza Białka duże wyzwanie. Jest młodym chłopakiem, który niedawno pisał maturę, a teraz wyjeżdża do innego klubu, innej rzeczywistości. Myślę, że na początku przystosowanie się do Wolfsburga nie będzie dla niego łatwe. Pewnie otrzyma trochę czasu na aklimatyzację, żeby przyzwyczaić się do języka, poznać filozofię klubu – stwierdził były piłkarz Wolfsburga.

Pierwszy transfer z ekstraklasy do Bundesligi od czterech lat

W ostatnich latach było bardzo niewiele bezpośrednich transferów z Polski do Bundesligi. Tak naprawdę ostatnim piłkarzem, który z ekstraklasy trafił do Niemiec, był Ondrej Duda, który w 2016 roku powędrował do Herthy.

– Bardzo się cieszę, że kolejny polski piłkarz trafił do Niemiec. Ostatnio mieliśmy mało takich transferów, co pokazuje, jak ciężką ligą jest Bundesliga. Arek Milik miał problemy, by się do niej przystosować, zresztą Robert Lewandowski też potrzebował czasu na aklimatyzację – powiedział wybitny reprezentant Polski.

“Ten transfer to początek nowej polityki klubu”

Wolfsburg w ostatnim czasie nie słynął jednak ze stawiania na młodych zawodników. W minionym sezonie najmłodszymi piłkarzami, którzy grali regularnie w drużynie “Wilków” byli Xaver Schlager i Marin Pongracić, czyli 22-latkowie. Czy w tej sytuacji piłkarz na szanse na występy? Według Jacka Krzynówka wiele wskazuje na to, że klub planuje nieco zmienić politykę.

– Wydaje się, że Wolfsburg w najbliższym czasie będzie próbował trochę odmłodzić zespół. Może w tym sezonie zmiany jeszcze nie będą tak widoczne, jednak w przyszłym będziemy mogli je już dostrzec. Mam nadzieję, że transfer Bartosza Białka będzie początkiem nowej polityki klubu– przyznał Jacek Krzynówek.