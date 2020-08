Karol Linetty odejdzie z Włoch? Może trafić do klubu Bundesligi

Karol Linetty jednak opuści Półwysep Apeniński? Według włoskich mediów piłkarz Sampdorii może trafić do Niemiec, a konkretnie do Eintrachtu.

Ważna postać Sampdorii

25-letni środkowy pomocnik występuje we Włoszech od 2016 roku. Wówczas trafił do Sampdorii z Lecha Poznań za 3,1 mln euro i od tamtej pory wyrobił sobie markę w zespole oraz całej lidze. W minionych rozgrywkach Karol Linetty występował regularnie w pierwszym składzie, o ile nie przeszkadzały w tym kontuzje. Na dwa spotkania Serie A wyszedł z opaską kapitana na ramieniu.

Torino było najbardziej zdecydowane na transfer

Kontrakt reprezentanta Polski wygasa z końcem przyszłego sezonu, co wzbudziło plotki na temat jego przyszłości. Wiele bowiem wskazuje na to, że piłkarz nie przedłuży umowy z Sampdorią i będzie chciał poszukać miejsca do dalszego rozwoju.

Do tej pory mówiło się, że piłkarz pozostanie jednak na Półwyspie Apenińskim. Zainteresowanie byłym zawodnikiem Lecha Poznań wyrażało bowiem Torino. Włoski klub pragnął wydać na piłkarza tylko siedem milionów euro, natomiast Sampdoria oczekuje za niego dwanaście.

Zainteresowanie z Bundesligi

Karol Linetty jednak niekoniecznie pozostanie we Włoszech. Według informacji portalu “Sampdorianews.net”, piłkarz może wkrótce zasilić Eintracht Frankfurt. Niemiecki klub byłby w stanie wydać za 25-latka kwotę oczekiwaną przez Sampdorię.

Torino i Eintracht nie są jedynymi klubami, które obserwują Karola Linetty’ego. We włoskich mediach mówiło się również o zainteresowaniu piłkarzem ze strony Fiorentiny, Cagliari, Schalke, Hoffenheimu czy Borussii Moenchengladbach.