Orlęta Radzyń – Pogoń Siedlce. Typy, kursy (02.09.2020)

W Nowym Targu spotkają się kluby z dwóch końców Polski, zaś w Radzyniu Podlaskim ekipy, które są z innego województwa, ale odległość pomiędzy miastami to ledwie 50 kilometrów. Zamiast długich wojaży, szybki wypad na mecz pucharowy dla siedlczan.

Orlęta Radzyń – Pogoń Siedlce zapowiedź (środa, 16:00)

Pogoń Siedlce wiosną było jednym z lepszych zespołów w II lidze, ale mimo wszystko to nadal nie jest potentat. W lidze na dzień dobry przegrali z Chojniczanką w trudnej inauguracji. Lada moment kolejne trudne spotkanie, bo do Siedlec przyjeżdża Stal Rzeszów, a z pewnością nikt w Pogoni nie chciałby powtórki z końcówki sezonu, gdzie drżeli o utrzymanie do końca.

Orlęta jak na razie w lidze nie mają kompletu meczów, ale spisują się w kratkę i z bilansem 2-1-2 są w środku tabeli. Tyle że mają asa w rękawie w postaci trenera Artura Bożyka. Były szkoleniowiec Chełmianki ma patent na wygrywanie wojewódzkiego Pucharu Polski w lubelskim. Poza tym z Chełmianką potrafił także przebrnąć dwie rundy – jak przed rokiem – i trafić na późniejszego triumfatora – Lechię Gdańsk. Los był łaskawy dla Orląt, więc może czas na kolejne niespodzianki trenera Bożyka i spółki.

Orlęta Radzyń – Pogoń Siedlce kursy bukmacherskie

Faworytem oczywiście są goście, na których widnieje kurs 1,38. Natomiast wygrana w 90. minutach przez gospodarzy jest wyceniana na 6,40. Remis i dogrywka, a później możliwe karne to 4,60.

Orlęta Radzyń – Pogoń Siedlce typy

Orlęta Radzyń – Pogoń Siedlce | Typ: Orlęta awansują @ 4,50 TOTALbet