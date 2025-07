Real – Borussia- 5.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real – Borussia

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 5 lipca, 22:00

Stadion: Meadowlands Stadium (East Rutherford)

W piątkowy wieczór czeka nas prawdziwy hit ćwierćfinałów Klubowych Mistrzostw Świata. Real Madryt, triumfator Ligi Mistrzów, zmierzy się z rewelacją niemieckiego futbolu – Borussią Dortmund. To starcie będzie nie tylko rewanżem za finał Champions League z 2024 roku, ale też testem aktualnej formy dwóch europejskich gigantów. Co wydarzy się w tym emocjonującym pojedynku? Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Sprawdź moją analizę i eksperckie typy bukmacherskie na mecz Real – Borussia!

Real – Borussia – typy bukmacherskie

Real – Borussia: Wygrana Realu

Real Madryt przystępuje do tego spotkania jako zdecydowany faworyt. Podopieczni Xabiego Alonso pewnie przeszli fazę grupową, wygrywając 3:0 z RB Salzburg, a w 1/8 finału pokonali Juventus 1:0. Obie bramki zdobywał młody talent Gonzalo García, który wyrasta na czołową postać turnieju. W defensywie „Królewscy” prezentują żelazną dyscyplinę – czyste konta w trzech z ostatnich czterech spotkań mówią same za siebie. Do gry wraca również Kylian Mbappé, który po chorobie powoli odzyskuje rytm meczowy. W ofensywie, oprócz Mbappé i Garcíi, błyszczy Vinícius Jr, który imponuje formą i kreacją.

Borussia Dortmund nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po wygranej grupie F (zwycięstwa nad Mamelodi Sundowns i Ulsan HD, remis z Fluminense), drużyna Niko Kovača pokonała Monterrey 2:1 w 1/8 finału. Kluczową postacią pozostaje Serhou Guirassy – napastnik w życiowej formie, który strzela niemal w każdym meczu. Borussia jest niepokonana od 11 spotkań i wygrała 9 z ostatnich 10 – to najlepszy moment sezonu dla drużyny z Dortmundu. Niestety, z powodu zawieszenia zabraknie Jobe’a Bellinghama, który był jednym z motorów napędowych środka pola.

Propozycje typów bukmacherskich na Real – Borussia

Wygrana Realu@1.65

Remis @4.15

BTTs – obie strzelą @1.60

Real – Borussia – zapowiedź meczu

Forma Realu

Real również jest w dobrej dyspozycji. Drużyna Xabiego Alonso jest niepokonana od 7 meczów, dodatkowo ich bilans w bezpośrednich starciach z Borussią jest bardzo korzystny, co zwiększa szanse Królewskich na końcowy sukces w sobotnim meczu.

Forma Borussi

Borussia jest w fenomenalnej formie. Drużyna Niko Kovaca jest niepokonana od 11 meczów, a szalejący w napadzie Guirassy jest gwarancją bramek praktycznie w każdym meczu.

Gdzie oglądać mecz Real – Borussia

Nadchodzące starcie Real – Borussia obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Real – Borussia

Real: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Mbappé, García

Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Mbappé, García Borussia :Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen, Can, Sabitzer, Sancho, Reus, Adeyemi, Guirassy

Statystyki na typy bukmacherskie Real – Borussia

Real jest niepokonany od 7 meczów

Borussia jest niepokonana od 11 meczów

Real strzelił 10 bramek w ostatnich 5 meczach

Real wygrał 4 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich z Borussią i jeden zremisował, co oznacza że od 5 meczów jest niepokonany w starciach z drużyną z Dortmundu



Typowanie wyniku meczu Real – Borussia

Statystyki przemawiają jednak wyraźnie za Realem – hiszpański gigant wygrał 8 z ostatnich 9 meczów przeciwko Borussii, w tym pamiętny finał Ligi Mistrzów w 2024 roku. Choć forma Dortmundu daje im nadzieję, to doświadczenie, jakość indywidualna oraz głębia składu stawiają Real w roli faworyta.

Piłkarska logika wskazuje na zwycięstwo „Królewskich”, ale Borussia wielokrotnie już udowodniła, że w takich meczach potrafi wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Szykuje się emocjonujące widowisko, w którym stawką jest półfinał najbardziej prestiżowego turnieju KMŚ.

