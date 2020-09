Oficjalnie: Robert Gumny piłkarzem Augsburga

Robert Gumny w przyszłym sezonie zagra w Bundeslidze. Nowym klubem piłkarza, zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami, jest Augsburg.

O transferze piłkarza Lecha Poznań do zagranicznej ligi mówi się już od dłuższego czasu. Robert Gumny w 2018 roku był już jedną nogą w Borussii Mönchengladbach, aczkolwiek ostatecznie transakcja została wstrzymana. Od tamtej pory pojawiały się różne pogłoski na temat przyszłości piłkarza, ale do konkretów nie doszło.

Ostatecznie Robert Gumny zagra jednak w Bundeslidze. Nowym klubem 22-letniego obrońcy będzie Augsburg, 15. drużyna Bundesligi ubiegłego sezonu. To drugi “polski” transfer klubu w letnim oknie transferowym. Wcześniej bowiem zakontraktowano Rafała Gikiewicza.

Here we go: Robert Gumny 👋 pic.twitter.com/i8yW3z1Baf

— FC Augsburg (@FCA_World) September 2, 2020