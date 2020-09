100% wyższe wygrane na mecz Holandia – Polska w Betclic!

Wracają rozgrywki Ligi Narodów i już 4 września Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią! Z tej okazji Betclic przygotował promocję dla swoich graczy, dzięki której można podwoić swoje wygrane z meczu Holandia – Polska.

Aby wziąć udział w promocji należy kliknąć „DOŁĄCZ”, znajdujące się pod grafiką promocji (szczegóły TUTAJ) oraz obstawić kupon pojedynczy na mecz Holandia – Polska za min. 20 zł. W zależności od wysokości kursu Twojego zakładu, Betclic powiększy Twoją wygraną nawet o 100%:

Kurs zakładu między 2.00 a 2.50: +25% do Twojej wygranej

Kurs zakładu między 2.51 a 3.50: +50% do Twojej wygranej

Kurs równy lub wyższy niż 3.51: +100% do Twojej wygranej

Przykład: postaw 20 zł, że mecz zakończy się remisem po kursie 4.10. Potencjalna wygrana netto wynosi 72.16 zł. Tak więc bonus 100% od wygranej wyniesie 72.16 zł!

Maksymalna kwota bonusu jaką można uzyskać to 100 zł. Jeśli gracz postawi więcej niż jeden kupon, kwalifikujący się do promocji, Betclic zaliczy ten z wyższym kursem. Promocja obowiązuje od 02.09. do 04.09.