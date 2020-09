Kosowo – Grecja. Typy, kursy (6.09.2020)

Kosowo po meczu z Mołdawią zmierzy się z Grecją. Czy gospodarze zaskoczą i powalczą o punkty w tym starciu?

Kosowo – Grecja zapowiedź

Pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Narodów reprezentacji Kosowa zakończył się podziałem punktów. Bałkańska reprezentacja zremisowała bowiem na wyjeździe z Mołdawią. Zespół wywalczył remis 1:1 w 71. minucie, wcześniej bowiem drużyna przegrywała od 20. minuty.

Również Grecja po pierwszym spotkaniu rozgrywek ma na koncie jeden punkt. Drużyna zremisowała na wyjeździe ze Słowenią, jednak trzeba podkreślić, że była stroną przeważającą. Podopieczni Johna van ’t Schipa oddali czternaście strzałów, z czego sześć było celnych. Ostatecznie jednak greccy piłkarze nie znaleźli drogi do bramki rywali.

Do tej pory obie reprezentacje jeszcze nie miały okazji się ze sobą zmierzyć. Grecy przystępują do spotkanie w roli faworyta, aczkolwiek Kosowo może okazać się trudnym terenem. Przekonali się o tym choćby Czesi, którzy w ubiegłym roku przegrali tam 1:2.

Kosowo – Grecja kursy

Zdaniem bukmacherów, pojedynek powinien zakończyć się wygraną gości. Kurs na zwycięstwo Greków wynosi 2.26, natomiast na triumf ich rywali 3.35. Tymczasem szanse na remis ustalono na kurs 3.05.

Kosowo – Grecja typy

Mecz zapowiada się mimo wszystko wyrównanie i obie drużyny powinny tutaj znaleźć drogę do bramki. Za faworyta do zdobycia jednego z goli jest uważany grecki napastnik Vangelis Pavlidis, na co dzień występujący w holenderskim Willem II Tilburg.

Kosowo – Grecja | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.99BETFAN

Kosowo – Grecja | Typ: Vangelis Pavlidis strzeli gola @2.77 BETFAN