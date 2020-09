Bośnia i Hercegowina – Polska. Typy, kursy (07.09.2020)

Dzisiaj wieczorem będziemy świadkami drugiego spotkania reprezentacji Polski w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Tym razem rywalami naszej drużyny będzie ekipa z Bośni i Hercegowiny. Gospodarze dzisiejszego meczu mają nadzieję na powtórzenie dobrego występu z piątku, a goście chcą zagrać zdecydowanie lepiej niż w meczu z Holandią. Bośniacy i Polacy będą walczyli o utrzymanie w dywizji A, więc dzisiejsze starcie będzie bardzo ważne w kontekście walki o trzecie miejsce w grupie.

Bośnia i Hercegowina – Polska zapowiedź

Gospodarze dzisiejszego spotkanie zaskoczyli cały piłkarski świat w piątkowy wieczór. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny miała zostać zmiażdżona przez reprezentację Włoch, a ostatecznie skończyło się na bramkowym remisie. Wszyscy fani gospodarzy dzisiejszego meczu mogli więc być bardzo zadowoleni z debiutu ich drużyny w dywizji A Ligi Narodów. Dzisiejsze zadanie będzie dla Bośniaków raczej łatwiejsze. Nie dość, że tym razem zagrają na własnym obiekcie i będą mieli przewagę własnego boiska, to dodatkowo rywalami będzie reprezentacja Polski, a nie reprezentacja Włoch. Nasza kadra na pewno będzie starała się zaskoczyć swoich oponentów, ale Bośniacy z optymizmem mogą podchodzić do dzisiejszego spotkania.

Kadra Jerzego Brzęczka nie może być zadowolona ze swojego pierwszego spotkania w roku 2020. Polacy bez żadnej walki przegrali na wyjeździe z Holandią i ze spuszczonymi głowami wrócili do kraju. Tym razem jednak wszyscy fani w Polsce oczekują zdecydowanie lepszej gry. O ile w zeszłym roku ciężko było o utrzymanie w dywizji A i tylko zmiana formatu uratowała naszą kadrę przed spadkiem, tak w tym roku eksperci oczekiwali, że naszej reprezentacji uda się uplasować w grupie przed Bośnią. Z tego właśnie powodu dzisiejszy mecz będzie bardzo ważny. Jeśli dzisiaj Bośniacy nas pokonają to będzie bardzo ciężko odrobić cztery punkty straty. Remis to dzisiaj minimum dla Polski i Jerzy Brzęczek oraz jego gracze dobrze o tym wiedzą.

Bośnia i Hercegowina – Polska kursy

Faworytem bukmacherów jest Bośnia i Hercegowina. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.70. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Bośnia i Hercegowina – Polska, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.15. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.74.

Bośnia i Hercegowina – Polska typy

Nie bez powodu minimalnym faworytem bukmacherów jest reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Polacy nie mieli żadnych argumentów w ostatnim spotkaniu z Holandią, a nasi dzisiejsi rywale pokazali się z bardzo dobrej strony w spotkaniu z Włochami. Dzisiaj gra gości najprawdopodobniej nie będzie zdecydowanie lepsza i wydawać się może, że to Bośniacy będą przeważać.

Bośnia i Hercegowina – Polska | Typ: Bośnia i Hercegowina wygra @2.70 STS

Bośnia i Hercegowina – Polska | Typ: Dzeko strzeli gola @2.75 STS