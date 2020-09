Armenia – Estonia. Typy, kursy (8.09.2020)

Armenia w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów zmierzy się z Estonią. Czy spotkanie zakończy się wygraną gospodarzy?

Armenia – Estonia zapowiedź

W pierwszej kolejce rozgrywek Armenia przegrała 1:2 z Macedonią Północną. Zespół przegrywał już od 9. minuty do końca meczu. W doliczonym czasie rozmiar porażki zniwelował gol z rzutu karnego, aczkolwiek było już za późno, by zmienić losy spotkania. Warto dodać, że zespół w tej chwili ma na koncie cztery porażki z rzędu we wszystkich rozgrywkach, zdobywając przez ten czas tylko jedną bramkę z gry.

Jeszcze gorszą serię ma obecnie reprezentacja Estonii. Zespół po raz ostatni wygrał półtora roku temu w meczu eliminacji Euro 2020 z Gibraltarem. W pierwszym meczu aktualnej edycji Ligi Narodów zespół przegrał u siebie z Gruzją 0:1.

Jeszcze nigdy w historii Armenia nie pokonała Estonii. Dotychczasowe pojedynki drużyn kończyły się dwukrotnie remisem i tyle samo razy wygraną Estończyków. Może tym razem kadra Armenii przełamie swoją złą serię z tym rywalem?

Armenia – Estonia kursy

Faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest zespół gospodarzy. Kurs na wygraną Armenii wynosi 1.77, natomiast ich rywali 5.00. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.33.

Armenia – Estonia typy

Mecz powinien być wyrównany, jednak nie powinno w nim paść zbyt wiele goli. Co więcej, obie drużyny już dawno nie trafiały do siatki w pierwszej połowie. To może sugerować, że na tablicy wyników w przerwie będzie widniał bezbramkowy remis.

Armenia – Estonia | Typ: Poniżej 2.5 goli @1.51 BetClic

Armenia – Estonia | Typ: Bez goli w pierwszej połowie @2.31 BetClic