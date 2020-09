Zbigniew Boniek w wywiadzie dla RMF: “To nie jest moje zdanie, ja je przepisałem z gazety”

Zbigniew Boniek nie ma ostatnio zbyt dobrej passy w mediach. Właściwie każdy jego wywiad niesie ze sobą spore kontrowersje. Nie inaczej było dzisiaj w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Prezes PZPN udzielił dosyć obszernego wywiadu na antenie RMF. Podzielił się tam swoimi przemyśleniami nie tylko odnośnie meczów naszej drużyny, ale również opowiedział nieco o innych sprawach.

“Ja to stwierdzenie przepisałem z gazety”

Redaktor Mazurek zapytał Bońka o jego niefortunny wpis na Twitterze odnośnie wyborów prezydenckich w Polsce, w którym stwierdził, że prezydenta wybiera środowisko wiejskie i ludzie z podstawowym wykształceniem. Prezes PZPN odpowiedział w dość oryginalny sposób.

– Taka jest prawda, jednak to nie jest moje zdanie. Ja to stwierdzenie przepisałem z gazety – z rozbrajającą szczerością stwierdził 64-latek.

“Kłamstwo powtórzone 5 razy staje się prawdą”

To jednak nie koniec “popisu” Bońka w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Boniek skomentował również roczną cenzurę, którą sąd nałożył na “Gazetę Polską” w związku z jego osobą.

– Ja nie mam problemu z krytyką, skończyłem 64 lata i do tej pory ani razu nie złożyłem pozwu. Jednak jeśli ktoś w sposób jawny kłamie, to muszę interweniować, bo to zagraża mojemu dobremu imieniu, a wiemy, że kłamstwo powtórzone 5 razy staje się prawdą. Została przekroczona pewna granica. Mówiąc szczerze nie rozumiem czemu pan Nisztor, który mnie nie zna, nagle przeprowadza taki atak na moją osobę – grzmiał były piłkarz Juventusu.

“Krytyka zawsze jest mile widziana”

Nie zabrakło oczywiście pytania o grę polskiej reprezentacji. Boniek twierdzi, że nie ma specjalnych powodów do niepokoju.

– Krytyka zawsze jest mile widziana, w końcu wszyscy chcielibyśmy mieć reprezentację, która wygrywa po pięknej grze, jednak nie tylko my mamy problemy. Wystarczy spojrzeć na naszą grupę – Bośnia, z którą wygraliśmy, parę dni temu urwała punkty Włochom. Bardzo mocno dostało się trenerowi Brzęczkowi po meczu z Holandią za jego słowa, że jest zadowolony. Tymczasem trener Włochów po meczu z Bośnią również powiedział, że podobała mu się gra jego drużyny – powiedział Boniek.