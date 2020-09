Chrobry Głogów – Widzew Łódź. Typy, kursy (10.09.2020)

Przed nami trzecia kolejka na zapleczu Ekstraklasy. Na początek mecz na Dolnym Śląsku, gdzie Chrobry będzie podejmować Widzew Łódź. Jedni i drudzy w różnych nastrojach przystępują do swojego drugiego ligowego meczu w I lidze. Co ciekawe delikatnym faworytem są gospodarze.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź zapowiedź (czwartek, 20:30)

Jedni i drudzy rozpoczęli sezon w kompletnie odmiennych nastrojach. Chrobry zremisował z Koroną Kielce na inauguracje, zaś Widzew bardzo wysoko przegrał w Pruszkowie z Radomiakiem 1:4. Więcej obie ekipy nie zagrały, gdyż mecze drugiej kolejki były przełożone. Widzew miał grać derby z ŁKS-em, a Chrobry ze Stomilem, ale wobec powołań do młodzieżowych reprezentacji trzeba było przesunąć datę tych gier.

Teraz jednak czas na drugie spotkania dla nich i nie ma co kryć, że każdy chciałby zgarnąć komplet punktów. Chrobry pod wodzą Ivana Djurdjevicia to naprawdę nieźle grająca drużyna, która ma większe aspiracje niż walka o utrzymanie do samego końca. Z kolei Widzew, mimo roli beniaminka, chciałby włączyć się do walki o awans, więc takie wpadki, jak ta z pierwszej kolejki, nie mogą się przydarzać.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem tego meczu są gospodarze, na których kurs wynosi 2,50. Nieco wyżej jest wyceniana wygrana Widzewa – 2,75. Najwięcej możemy zarobić, gdy postawimy na remis, kurs 3,15.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź typy

Chrobry Głogów – Widzew Łódź | Typ: Obie strzelą @ 1,75 TOTALbet