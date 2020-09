Warta Poznań – Piast Gliwice. Typy, kursy (12.09.2020)

Dwa mecze, zero punktów, zero strzelonych goli. Ten opis pasuje do dwóch drużyn, które w sobotnie popołudnie spotkają się ze sobą w Grodzisku Wielkopolskim. Kto przełamię złą serię?

Warta Poznań – Piast Gliwice zapowiedź (sobota, 17:30)

O ile taki bilans w przypadku Warty można zaakceptować, jako beniaminka, o tyle już brązowemu medaliście ubiegłego sezonu nie wypada tak zaczynać kolejne rozgrywki. Teraz Piast łatwo mieć nie będzie, bo Warta na pewno jest głodna pierwszych punktów, a gdzie je zdobywać, jeśli nie u siebie. Nawet, jeśli mowa o stadionie, który jest trochę oddalony od Poznania. Do tego szansą poznaniaków będzie zbliżający się mecz Piasta w europejskich pucharach z austriackim zespołem Hartberg.

Warta Poznań – Piast Gliwice kursy bukmacherskie

Faworytem wg bukmacherów jest Piast Gliwice. Kurs na drużynę ze Śląska wynosi 1,90. Jeżeli zechcecie zagrać na gospodarzy, to swoją stawkę można pomnożyć razy 4,20. Remis to z kolei kurs 3,50.

Warta Poznań – Piast Gliwice typy

Warta Poznań – Piast Gliwice | Typ: Warta Poznań @ 4,20 TOTALbet