Arkadiusz Milik jednak zdecyduje się na pozostanie w Napoli?

Arkadiusz Milik miał być jednym z najgorętszych nazwisk letniego okna transferowego. Okazuje się jednak, że piłkarz może pozostać w Napoli na przyszły sezon.

Transfer wydawał się nieunikniony

Saga związana z transferem Arkadiusza Milika trwa praktycznie od początku roku. Wówczas pojawiły się doniesienia o tym, że piłkarz odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Napoli i chciałby zmienić otoczenie. Tym samym reprezentant Polski stał się obiektem wielu plotek transferowych.

26-latek od samego początku był łączony z Juventusem, do którego chciał pozyskać go Maurizio Sarri. W Turynie doszło jednak do zmiany trenera, a Andrea Pirlo rzekomo chciałby ściągnąć do siebie napastnika dopiero za rok. Mówiło się także, że Arkadiusz Milik znalazł się na celowniku Interu, Romy czy Fiorentiny, a także kilku klubów spoza Półwyspu Apenińskiego.

Milik dogadał się z Napoli?

Jak donosi “Sky Sport”, piłkarz zmienił zdanie i zgodził się na to, żeby zostać w Napoli na przyszły sezon. Arkadiusz Milik miał zakomunikować klubowi, że chciałby wypełnić kontrakt, który wygasa z końcem przyszłego sezonu. Wydaje się, że obie strony poszły na kompromis.

Rywalizacja o miejsce w składzie będzie trudniejsza

Sytuacja reprezentanta Polski w klubie nie będzie jednak łatwa. Wszystko dlatego, że latem do Napoli dołączył napastnik Victor Osimhen, z którym klub wiąże duże nadzieje. A może mimo wszystko Milik wciąż będzie brany pod uwagę przez Gennaro Gattuso przy ustalaniu pierwszego składu?