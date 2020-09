Hit transferowy Zagłębia Lubin coraz bliżej?

Adam Ratajczyk coraz bliżej Zagłębia Lubin? Według informacji portalu “mkszaglebie.pl” młody talent ŁKS-u może kosztować około pół miliona euro.

Asysta na początek sezonu

Lewoskrzydłowy ŁKS-u zadebiutował w ekstraklasie w poprzednim sezonie. Szczególnie błysnął w meczu z Zagłębiem, w którym zdobył swojego pierwszego gola w dorosłej piłce. Łącznie w całych poprzednich rozgrywkach piłkarz rozegrał 18 meczów. Początkowo był rezerwowym, ale z czasem wskoczył do pierwszego składu.

Początek obecnego sezonu w wykonaniu 18-latka również okazał się udany. ŁKS na rozpoczęcie rozgrywek 1. Ligi pokonał 4:0 Odrę Opole, a Adam Ratajczyk zanotował asystę. Najbliższy mecz ze Stomilem, według “Dziennika Łódzkiego”, ma być jego ostatnim w barwach zespołu.

Nowy rekord transferowy Zagłębia

Wiele wskazuje na to, że Adam Ratajczyk niebawem wróci do ekstraklasy. Nowym zespołem młodego skrzydłowego ma być Zagłębie Lubin, które planuje w ten sposób wyrównać albo pobić rekord transferowy. Do tej pory najdroższym piłkarzem w historii “Miedziowych” jest Filip Starzyński, który w 2016 roku kosztował 500 tysięcy euro.

Według informacji portalu “mkszaglebie.pl”, cena transakcji może oscylować w granicach rekordu, a poza tym oferta ma zawierać bonusy dla ŁKS-u. Wiele wskazuje na to, że już w najbliższych dniach będziemy świadkami hitu transferowego ze strony “Miedziowych”.