Tottenham – Everton. Typy, kursy (13.09.2020)

Pierwsza kolejka Premier League obfituje w bardzo ciekawe mecze. W niedzielę zobaczymy dwa pojedynki, wśród których wyróżnia się starcie Tottenhamu z Evertonem. Która z drużyn pokaże się dzisiaj z lepszej strony i zanotuje lepszy start? A może obie podzielą się punktami?

Tottenham – Everton zapowiedź (niedziela, 17:30)

Mecz Tottenhamu z Evertonem zapowiadany jest w dużej mierze jako konfrontacja jednych z czołowych menedżerów XXI wieku – Mourinho i Ancelottiego. W przypadku obu zespołów możemy znaleźć wiele analogii pod względem ubiegłego sezonu – słaby start, zwolnienie menedżerów (Pochettino i Silvy) i zastąpienie ich właśnie wyżej wymienionymi szkoleniowcami, a finalnie brak osiągnięcia pokładanych celów. Głównym celem ekipy Kogutów na ten sezon musi być powrót do czołowej czwórki, w którym mają pomóc nowi gracze czyli Hojbjerg oraz Doherty. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż sytuacja w Premier League zmieniła się diametralnie i obok Liverpoolu i Manchesteru City asumpt do gry w Lidze Mistrzów zgłaszają także coraz mocniejsze zespoły Chelsea, Manchesteru United, a być może nawet Arsenalu. Walka w czołówce będzie zatem bardzo zacięta i trudno jednoznacznie wyrokować na temat miejsc, jakie zajmą kolejne drużyny na koniec sezonu.

Everton z kolei zajął w poprzedniej kampanii dopiero 12. miejsce. Teraz ma być zdecydowanie lepiej, a Carlo Ancelotti wyraźnie postawił na przemeblowanie środka pola, gdyż pierwszymi wyborami w drugiej linii będą najprawdopodobniej nowi zawodnicy na Goodison Park czyli Abdoulaye Doucoure, Allan oraz James Rodriguez. Takie wzmocnienia mogą robić wrażenie i jeśli tylko wyżej wymienieni piłkarze nie zawiodą, to możemy spodziewać się walki The Toffees o europejskie puchary.

Co ciekawe, Tottenham i Everton spotykały się w swoim meczu otwarcia w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii aż dziesięciokrotnie, więc dzisiejsze spotkanie będzie już jedenastym, kiedy obie ekipy mierzą się ze sobą już w 1. kolejce. Koguty ewidentnie mają w ostatnich latach patent na Everton, gdyż kontynuują serię 15. kolejnych meczów bez porażki. Jeszcze gorzej wyglądają dla Evertonu starcia wyjazdowe z londyńczykami, gdyż w erze Premier League byli w stanie wygrać zaledwie 3 starcia na White Hart Lane, przegrywając w tym czasie aż 17-krotnie.

Tottenham – Everton kursy bukmacherskie

Faworytem zdaniem STS jest ekipa gospodarzy, na której zwycięstwo kurs wynosi 1.95. Później mamy remi z kursem 3.40, natomiast zwycięstwo Evertonu jest określone kursem 4.07.

Tottenham – Everton nasze typy

Naszym zdaniem to właśnie Tottenham będzie miał więcej argumentów po swojej stronie. Mourinho uwielbia takie mecze, a i z Ancelottim Portugalczyk radzi sobie bardzo dobrze, gdyż wygrał 4 spośród 6 starć z Włochem. Spotkanie zapowiada się emocjonująco i można podejrzewać, że będzie bardzo zacięte. Dodajemy zatem do tego wszystkiego btts.

Tottenham – Everton | Typ: Tottenham wygra + BTTS @4.15 STS

Tottenham – Everton | Typ: Kane strzeli gola @2.10 STS