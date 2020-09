Oficjalnie: Nika Kaczarawa piłkarzem Lecha Poznań

Nika Kaczarawa został zawodnikiem “Kolejorza”. Piłkarz został wypożyczony z cypryjskiego Anorthosisu z opcją transferu definitywnego.

Rok w Koronie

Reprezentant Gruzji jest postacią dobrze znaną fanom ekstraklasy. Piłkarz występował bowiem w sezonie 2017/2018 w barwach Korony Kielce. Nika Kaczarawa wystąpił wówczas w 29 meczach, w których zanotował dziewięć goli i osiem asyst. Przypomnijmy, że kielczanie zagrali w tamtych rozgrywkach w grupie mistrzowskiej ekstraklasy

Transfer na Cypr był dobrym wyborem?

Po sezonie Gruzin powędrował do cypryjskiego Anorthosisu Famagusta. Na Cyprze piłkarz zanotował 44 występy, w których zdobył 10 goli i zaliczył 12 asyst. Reprezentant Gruzji przed odejściem zagrał jeszcze w dwóch spotkaniach przed odejściem z klubu.

Kaczarawa pozostanie w Lechu na stałe?

Od kilku dni mówiło się o tym, że Nika Kaczarawa wróci do Polski, podpisując kontrakt z Lechem Poznań. Plotki okazały się zgodne z prawdą – piłkarz ostatecznie został wypożyczony do drużyny “Kolejorza” do końca sezonu. Umowa zawiera możliwość przyszłego transferu definitywnego.

Kaczarawa jest siódmym nabytkiem Lecha w letnim oknie transferowym. Wcześniej do klubu dołączyli Alan Czerwiński, Filip Bednarek, Mikael Ishak, Mario Malenica, Jan Sykora i Mohammad Awwad.

Fot. lechpoznan.pl/fot. Przemysław Szyszka