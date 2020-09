Bonusy bukmacherskie bez depozytu

Polscy legalni bukmacherzy szukają wielu możliwości, by nie tylko utrzymać przy sobie starych, stałych i regularnych graczy, ale także aby przyciągnąć tych nowych, którzy będą mogli pozostać na dłużej. Jednym z najbardziej sprawdzonych sposobów, wobec których gracze nie mogą przejść obojętnie, jest zaproponowanie im postawienia bonusu bukmacherskiego za darmowe pieniądze. To oferta niezwykle pożądana przez graczy, szczególnie tych, którzy poszukują nowego organizatora zakładów wzajemnych u którego mogą “inwestować” swoje pieniądze. No to bierzemy coś do picia w dłoń i rozpoczynamy analizę bonusów bukmacherskich bez depozytu wśród legalnych polskich “buków”.

Przyglądamy się jak na polskim rynku kształtuje się np. bonus bez depozytu za rejestrację i czy bukmacherzy tworzą inne tego typu promocje. Odpowiadamy czym właściwie jest bezdepozytowy bonus. Analizujemy również poszczególne oferty najpopularniejszych “buków”, aby potencjalnemu graczowi oszczędzić konieczności przekopywania się przez wszystkie regulaminy, które tworzone są przez bukmacherów. Pokazujemy jaki obrót jest wymagany przez poszczególnych rynkowych graczy.

Czym jest bonus bez depozytu i z jakiej okazji można dostać bezdepozytowy bonus?

Bonus bez depozytu to chyba najbardziej popularny gift jaki może dać bukmacher swojemu klientowi. Co więcej, może być pewny, że będzie on z niego zdecydowanie najbardziej zadowolony. Nic przecież nie cieszy tak, jak darmowe pieniądze na obstawianie meczów. Bonus bez depozytu to prawdziwa gratka. Jeśli spełnisz warunki obrotu bonusem bez depozytu i wygrasz – jesteś bogatszy bez konieczności inwestowania własnych pieniędzy. Jeśli przegrasz, nic nie tracisz. Czyż nie jest to wspaniała perspektywa? Kiedy możemy otrzymać bonus bez depozytu? Najczęściej ma to miejsce w przypadku rejestracji, bowiem jest to bardzo kusząca propozycja, która przyciąga nowych klientów do bukmachera. Okazji do otrzymania może być jednak wiele, wiele więcej. Wszystko zależy od organizatora zakładów. Bonus ten może pojawić się z okazji jakiegoś ważnego wydarzenia czy otrzymamy go w dniu urodzin.

Bonus bez depozytu, a freebet

Bardzo często w temacie zakładów możemy spotkać się z pojęciem freebetu, czyli darmowego zakładu. Czym różni się on od bonusu bez depozytu? Jak sama nazwa wskazuje, freebet to darmowy zakład, czyli w rzeczywistości jest tym samym, co bezdepozytowy bonus. Sformułowania te używane są naprzemiennie, dlatego zagłębiając się w tematykę zakładów bukmacherskich warto wiedzieć, że oznaczają dokładnie to samo.

Obrót bonusem bez depozytu

Musimy mieć na uwadze, że darmowy zakład bez depozytu jest swego rodzaju prezentem. Jak zostało już wspomniane wcześniej, możemy grać pieniędzmi otrzymanymi od bukmachera na określonych zasadach. Najpopularniejszym warunkiem zezwolenia na wypłatę środków z bonusu na konto gracza, jest dokonanie nim wymaganej liczby obrotów, czyli obowiązek zagrania za środki przyznane mu jako bonus bez depozytu. To nasz bukmacher będzie określać oczywiście liczbę koniecznych zagrań, czy będzie to jednorazowy przypadek czy kilkukrotny obrót. Co oczywiste, dla każdego gracza najlepszym rozwiązaniem jest moment, kiedy bonus bukmacherski bez depozytu należy poddać zaledwie jednorazowemu obrotowi. Im więcej razy musimy wyłożyć przekazane nam środki do gry, tym coraz większe prawdopodobieństwo, że któryś z postawionych kuponów będzie przegrany, a bonus bez depozytu przepadnie.

Freebet – jaki kurs minimalny?

Jego wysokość zależy tylko i wyłącznie od preferencji bukmachera. Bonus bez depozytu ma z reguły w regulaminie zapisane minimalne wartości, które obowiązują wykorzystującego go gracza. Może być czasem przeznaczony na obstawianie zakładów o określonym łącznym kursie minimalnym lub kursie minimalnym na poszczególne zdarzenia na naszym kuponie. Może zdarzyć się również sytuacja, że na kuponie postawionym ze środków bonusowych muszą znaleźć się minimalne liczby wytypowanych spotkań, pojedynków lub innych zdarzeń. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ niektórzy bukmacherzy w swoich regulaminach zapisują nakazy postawienia zakładu na przykład na sporty wirtualne lub gry karciane.

Fortuna bonus bez depozytu

W Fortunie bonus od depozytu otrzymamy w ramach promocji związanej z rejestracją nowego konta użytkownika. Na początku gracz będzie mógł skorzystać z zakładu bez ryzyka, a w razie przegranej zostaną mu zwrócone pieniądze. Jednak później, po zaakceptowaniu bonusu, warto wpłacić do trzech dni swój pierwszy depozyt. Następnie w ciągu czterech kolejnych dni od wpłaty, powinien on zagrać swój pierwszy zakład. Jeśli w ciągu trzydziestu dni zagra łącznie za sumę stawek wartą czterokrotności pierwszej wpłaty, a każdy z kuponów będzie miał w sobie minimum trzy zdarzenia, z minimalnym kursem całkowitym 1,60, to wówczas otrzyma on bonus bez depozytu w wysokości swojego pierwszego przelewu, o maksymalnej wysokości dwóch tysięcy złotych.

Zarejestruj się w Fortunie z kodem GRAMGRUBO i odbierz aż trzy bonusy powitalne! 20 PLN na START, zakład bez ryzyka do kwoty 200 PLN oraz bonus 100% od depozytu do kwoty 2000 PLN! Zarejestruj się klikając TUTAJ!

Forbet – promocje bez depozytu

W temacie freebetu, Forbet stworzył niezwykle ciekawy prezent dla swoich aktywnych graczy. Jest to urodzinowy bonus bez depozytu! Już sama idea brzmi świetnie, a jak wyglądają warunki skorzystania z tego prezentu? Jak wskazuje organizator zakładów, każdy nasz gracz, który wykaże się chociaż minimalną aktywnością może w swoje urodziny spodziewać się prezentu od forBET. Czym jest wspomniana minimalna aktywność? Oznacza ona, że w okresie ostatnich trzech miesięcy, gracz zasilił swoje konto minimum 100 złotymi depozytu i dokonał przynajmniej jednokrotnego obrotu do dnia poprzedzającego dzień jego urodzin. W takiej sytuacji muszą skontaktować się z biurem obsługi klienta za pomocą stosownego maila i potwierdzić dzień swojego święta. Co ważne bonus ten jest ważny przez tydzień – od siedmiu dni przed lub do siedmiu dni po urodzinach. A jak wygląda obrót bonusem bez depozytu? Forbet wskazuje, że prezent wynoszący 20 złotych, powinien zostać poddany podwójnemu obrotowi z kursem minimalnym 2,00. Z kolei kurs pojedynczego zdarzenia w kuponie akumulowanym musi wynieść minimum 1,20. Na dokonanie obrotu solenizant ma 14 dni.

TOTALbet: bonus bez depozytu

Bukmacher, którego logo widnieje na koszulkach Warty Poznań, zawsze ma w swojej ofercie ciekawe freebety. Szczególną uwagę przykuwa ten bonus bez depozytu, który otrzymują nowi gracze, którzy zarejestrują swoje konto. Nowy użytkownik otrzyma tak zwany freebet 20+20. Pierwsze 20 złotych odbierze za rejestrację konta stałego. Kolejne 20 może przytulić wykonując kilka prostych zadań. Jakie są to zadania? Po pięć złotych nowi użytkownicy otrzymają za udzielenie zgód marketingowych, za pierwszy depozyt, za pierwszy zakład z konta głównego i za pierwszy zakład na sporty wirtualne. Pierwszy depozyt musi mieć minimalną wartość dziesięciu złotych, pierwszego zakładu z salda głównego – pięć złotych i tyle samo pierwszy zakład na sporty wirtualne. Co ważne, kwoty wygrane za freebety można przeznaczyć na dalszą grę lub wypłacić.

To jednak nie wszystkie bonusy bez depozytu w Totalbecie. Podobnie jak w Forbecie, Totalbet oferuje freebet na urodziny. Po skontaktowaniu się z biurem obsługi klienta, możemy otrzymać dziesięć złotych, które ważne są trzy dni przed urodzinami, w dniu naszego święta oraz trzy dni po nim. Oferta jest skierowana dla graczy zarejestrowanych, którzy zawarli minimum jeden zakład w historii konta z salda głównego.

Totalbet oferuje również okazjonalne freebety, jak na przykład te związane z wyjątkowymi wydarzeniami, jak na przykład powrót Ligi Mistrzów po pandemii koronawirusa.

Odbierz 50 zł freebet i bonus 100% od depozytu do 5000 zł w TOTALbet po rejestracji z kodem GRAMGRUBO. Kliknij TUTAJ.

Bonus bez depozytu 2020 w LV Bet

Nowy gracz w LV Bet również może liczyć na otrzymanie darmowych pieniędzy na grę! Po założeniu konta powinien skontaktować się z biurem obsługi, a po rozpatrzeniu prośby otrzyma wspomniane pieniądze. Bonus należy wykorzystać w ciągu 30 dni od daty jego przyznania. Jak wygląda obrót w LV Becie? Wygrana uzyskana z kuponu podlega dwukrotnemu obrotowi po kursie minimalnym 2,00, przy zakładzie w którym są trzy możliwości wyboru (na przykład mecz piłkarski, gdzie obstawić można zwycięstwo gospodarzy, gości lub remis), z pominięciem zakładów typu „podwójna szansa”.

Zarejestruj się w LV BET z kodem MEGABONUS i otrzymaj freebet w wysokości 20 PLN oraz bonus 100% od depozytu do 1500 PLN! Kliknij TUTAJ!

Bonus bez depozytu: bukmacher Betclic

Betclic nie podaruje nowemu użytkownikowi prezentu, jakim jest bonus bez depozytu za rejestrację. Warto jednak śledzić nowości, jakie ma w swojej ofercie ten bukmacher. Freebet w Betclicu często jest przydzielany w formie okresowych promocji, na przykład w związku z jakimś wielkim sportowym wydarzeniem, które jest doskonałą okazją, by postawić sporą liczbę zakładów.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Freebet w STS-ie

Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o bonus bez depozytu w STS-ie. Lider rynku i jeden z najpopularniejszych bukmacherów, bardzo często przygotowuje dla swoich graczy nowe oferty, a wśród nich i freebety. Jednak nie są one stałymi bonusami przyznawanymi na przykład za rejestrację konta u tego bukmachera.

Zarejestruj się w STS z kodem FUTBOLNEWS i odbierz freebet w wysokości 29 PLN oraz bonus 100% od depozytu do kwoty 1200 PLN!

Zakłady: bonus bez depozytu w BETFAN

Betfan stworzył na potrzeby nowych klientów atrakcyjny bonus powitalny. Dzięki odpowiedniemu obrotowi nowy gracz ma szansę zgarnąć wygraną, którą bukmacher powiększy aż dziesięciokrotnie! Innym ciekawym bonusem jest ten, który pozwala na to, aby wygrać pieniądze bez podatku, czyli otrzymać wygraną o 14% wyższą. Niestety w ofercie Betfanu nie ma jeszcze bonusu bez depozytu, który dodatkowo poszerzyłby już i tak niezwykle rozbudowaną ofertę tego bukmachera.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto skorzystać z bonusu bez depozytu?

Ponieważ właściwie nic nie tracimy. To bukmacher daje nam pieniądze, które możemy wykorzystać grając za pośrednictwem jego strony internetowej. Nic nie tracimy, a możemy dużo zyskać. Jedynym minusem może być konieczność wielokrotnego obrotu, która znacznie obniża nasze szanse na utrzymanie tych pieniędzy przy sobie.

Czy freebet to najpopularniejsza promocja?

Freebet to najprawdopodobniej jedna z najbardziej popularnych promocji u polskich bukmacherów. Nic dziwnego, każdy z nas uwielbia otrzymywać coś za darmo! Bardzo popularną opcją jest również zakład bez ryzyka. Jednak w jego przypadku najczęściej konieczny jest obowiązek wpłacenia depozytu, który nie przepadnie w wyniku porażki naszego kuponu.

Jak znaleźć bonus bez depozytu?

W tym przypadku możliwości jest kilka i różnią się one tym, czy jesteśmy aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych, czy jesteśmy zarejestrowani u któregoś bukmachera lub najlepiej kilku, czy też jesteśmy leniuszkami, którzy wszystko chcą mieć podane na tacy. O najnowszych akcjach promocyjnych bukmacherzy przekazują informacje za pomocą swoich social mediów jak Facebook czy Twitter. Warto też od czasu do czasu zajrzeć zaglądać na strony internetowe poszczególnych “buków” – tam znajdziemy wszystkie potrzebne nam informacje. Dodatkowo gracze posiadający zarejestrowane konto, mogą przy rejestracji potwierdzić zgody marketingowe i dostawać maile lub wiadomości SMS z informacjami o promocjach. Z kolei ci najbardziej leniwi mogą skorzystać z podpowiedzi, które dają im strony o tematyce bukmacherskiej. Tam eksperci zajmujący się bukmacherką na co dzień, przygotowują listy promocji, z których w najbliższym czasie możemy bez przeszkód korzystać.