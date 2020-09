Jagiellonia Białystok blisko dużego wzmocnienia. Powrót po latach

Na dniach Jagiellonia Białystok powinna ogłosić bardzo duże wzmocnienie. Według informacji “Przeglądu Sportowego” O krok od podpisania kontraktu z Jagą jest jej były zawodnik Fedor Cernych.

Litwin odchodził z Jagiellonii w zimie 2018 do Dynama Moskwa. Wszystko wskazuje na to, że po 2,5-rocznej przygodzie z rosyjską ligą wróci do Białegostoku.

Trudne negocjacje

Według informacji Piotra Wołosika z “PS”, sprawa z ewentualnym powrotem Cernycha trwa już ładnych kilka tygodni. Problem był jednak taki, że Litwin pomimo negocjacji z Jagiellonią ciągle jednym okiem patrzył na lepsze oferty, zwłaszcza z Turcji. Wygląda jednak na to, że wymarzona oferta ze Wschodu nie nadeszła i 29-latek podpisze umowę z Jagiellonią. – Ta saga trwa już tyle, miała tyle zwrotów, że strach cokolwiek powiedzieć, ale rzeczywiście – tak blisko powrotu Fiedzi jeszcze nie było – mówi zaufane źródło Przeglądu Sportowego.

Misza, napisałem, że jest bliziutko, więc jeszcze troszkę cierpliwości. W każdym razie odpadł turecki klub, który do weekendu był zainteresowany, dlatego droga do Białegostoku wolna;) Ale jeszcze na przeszkodzie reżim sanitarny, bo, jeśli autem przyjedzie z Litwy, to kwarantanna. — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) September 14, 2020

Świetny transfer

Nie ma wątpliwości, że Litwin będzie bardzo dużym wzmocnieniem Jagiellonii. Oczywiście jego pobyt w Dynamie Moskwa ciężko uznać za specjalnie udany – w 2,5 roku uzbierał 43 mecze i strzelił zaledwie trzy bramki. Jak jednak wiadomo, liga rosyjska jest “nieco” mocniejsza od Ekstraklasy, a w niej Cernychowi szło bardzo dobrze. Na polskich boiskach uzbierał 120 gier, w których zdobył 30 bramek i zanotował 26 asyst. Różnica widoczna gołym okiem.

