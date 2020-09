Koronawirus w Śląsku Wrocław. Czterech zawodników na kwarantannie

Kolejne przypadki koronawirusa w Ekstraklasie. Wczoraj pojawiła się informacja o kwarantannie dwóch działaczy Legii Warszawa, natomiast dzisiaj “Przegląd Sportowy” doniósł o nowych przypadkach w Śląsku Wrocław.

Czterech zakażonych

Jak donosi w swoim artykule Antoni Bugajski, czterech zawodników Śląska otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Nie podano ich personaliów, ale szczęście w nieszczęściu dla wrocławian – nie są to zawodnicy podstawowego składu. Nie podjęto jeszcze decyzji, aby całą drużynę odesłać na kwarantannę. Jeśli tak by się stało, to sobotni mecz Śląska z Pogonią prawdopodobnie się nie odbędzie. Trzeba zaznaczyć, że informacje na razie są nieoficjalne, ponieważ klub nie odniósł się do tych doniesień.

Pechowy Śląsk

To nie pierwszy raz, kiedy wrocławianie cierpią z powodu koronawirusa. Tuż przed startem sezonu zasady izolacji złamali Mark Tamas, Israel Puerto oraz Erik Exposito. U tego ostatniego wykryto wirusa, w związku z czym został odesłany na kwarantannę. Izolowany jest również Fabian Piasecki, który miał kontakt z osobą zakażoną i nie był brany pod uwagę przy wyborze składu na mecz przeciwko Lechowi Poznań.

AKTUALIZACJA: Śląsk poinformował o nowych przypadkach koronawirusa w drużynie. Zawodnicy zostali odizolowani od reszty drużyny. Przygotowania do meczu z Pogonią Szczecin odbywają się normalnie.