Bayern – Schalke. Typy, kursy (18.09.2020)

Inauguracyjny mecz Bundesligi w sezonie 2020/2021 nie mógł wyglądać lepiej – mistrz kraju oraz najlepsza drużyna zeszłego sezonu w Europie czyli Bayern podejmie na własnym boisku Schalke. Czy Bawarczycy będą w stanie odpowiednio zmotywować się na ten mecz i pewnie pokonać rywala?

Bayern – Schalke zapowiedź (piątek, 20:30)

Ubiegły sezon był dla Bayernu niezwykle udany, choć początki nie były najlepsze. Kiepska gra i zwolnienie ze stanowiska menedżera drużyny Niko Kovaca nie zwiastowały najlepiej, jednak to, czego dokonał później Hansi Flick musiało na wszystkich zrobić ogromne wrażenie. Niemiec stworzył w bardzo krótkim czasie maszynę do wygrywania, której nie był się w stanie przeciwstawić nikt w Europie. 36 rozegranych meczów we wszystkich rozgrywkach i aż 33 zwycięstwa zaowocowały zdobyciem potrójnej korony. Teraz Flick stanie przed jeszcze trudniejszym zadaniem obrony wszystkich trofeów. Skład Bawarczyków został wzmocniony Leroyem Sane, jednak nie obyło się także bez pożegnań z zawodnikami. Powrót do macierzystych klubów Perisicia oraz Coutinho, a także sprzedać Thiago mogą oznaczać, że okno transferowe dla ekipy z Monachium będzie jeszcze pracowite. Bayern jest zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po dziewiąty tytuł mistrza Niemiec z rzędu, a pierwszy krok ku osiągnięciu tego celu będzie chciał postawić już dzisiaj.

Dla Schalke kampania 2019/2020 była z pewnością niezwykle rozczarowująca. Piłkarze z Gelsenkirchen aż do końca 2019 roku radzili sobie naprawdę przyzwoicie regularnie zdobywając ligowe punkty. Na półmetku sezonu Schalke znajdowało się na 5. miejscu w tabeli mając tyle samo punktów co znajdująca się przed nimi Borussia Dortmund oraz 3 punkty mniej od trzeciego Bayernu. To, co się jednak stało z ekipą z Zagłębia Ruhry później trudno jest w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Zwycięstwo w pierwszym meczu nowego roku z Borussią Moenchengladbach i kolejne 16 spotkań bez zwycięstwa sprawiły, że Schalke zakończyło sezon dopiero na 12. miejscu. Nowy sezon przynosi nowe rozdania, a dla drużyny prowadzonej przez Davida Wagnera najlepszym sposobem na zapomnienie o klęsce ubiegłej kampanii byłoby sprawienie sensacji na Allianz Arena i pokonanie mistrza. Zadanie będzie jednak niewiarygodnie trudne do zrealizowania.

Bayern – Schalke kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo Bayernu w STS jest bardzo niski, gdyż wynosi zaledwie 1.12. Jeśli chcemy postawić na remis znajdziemy kurs 9.50, natomiast zwycięstwo Schalke to już kurs 18.34.

Bayern – Schalke nasze typy

Trudno podejrzewać, by Schalke miało w jakikolwiek sposób postawić się najbardziej utytułowanej drużynie w Niemczech. Ekipa Davida Wagnera straciła kilku ważnych zawodników, co też może znacząco wpłynąć na ich poczynania. Jeśli tylko Bayern zagra na miarę swoich możliwości, to gładko rozprawi się z rywalem.

Bayern – Schalke | Typ: Over 4,5 gola @2.25 STS

Bayern – Schalke | Typ: Lewandowski strzeli 3 gole @5.00 STS