Arka Gdynia – Miedź Legnica. Typy, kursy (18.09.2020)

Arka Gdynia w piątkowy wieczór podejmie na własnym stadionie Miedź. Który z pretendentów do awansu wywalczy w tym pojedynku trzy punkty?

Arka Gdynia – Miedź Legnica zapowiedź

Po spadku z ekstraklasy Arkowcy udowadniają, że zależy im na szybkim powrocie do polskiej elity. Na razie podopieczni Ireneusza Mamrota wygrali oba mecze. Najpierw pokonali 4:0 GKS Jastrzębie, a następnie wygrali 3:2 z Puszczą Niepołomice. Tydzień temu drużyna miała zmierzyć się z Górnikiem Łęczna, jednak mecz został odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego.

Z kolei Miedź radzi sobie ze zmiennym szczęściem. W pierwszej kolejce legniczanie pokonało Sandecję 3:1, natomiast potem przegrali z GKS-em Bełchatów 0:1. Tymczasem w ostatniej kolejce podopieczni Jarosława Skrobacza pokonali Resovię aż 4:0.

Po raz ostatni drużyny spotkały się w ekstraklasie. Wówczas dwukrotnie wygrała Arka (4:0 i 2:0), natomiast raz pojedynek zakończył się remisem 1:1. Miedź nie wygrała z gdynianami od 2014 roku – czy przełamią swoją nieudaną serię?

Arka Gdynia – Miedź Legnica kursy

Zdaniem bukmacherów, pojedynek powinien zakończyć się wygraną gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Arki oceniono na 2.15, natomiast Miedzi na 3.27. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.55.

Arka Gdynia – Miedź Legnica typy

W obu dotychczasowych ligowych spotkaniach Arka zdobyła siedem bramek. To może oznaczać, że również teraz ofensywna dyspozycja zespołu pozwoli na przynajmniej trzy trafienia. To będzie trudniejsze niż do tej pory, ale podopieczni Ireneusza Mamrota mogą się o to postarać. Może Arkowcy ponownie znajdą drogę do bramki w obu połowach?

Arka – Miedź | Typ: Arka strzeli gola w obu połowach @2.85 STS

Arka – Miedź | Typ: Arka strzeli trzy lub więcej goli @3.80 STS