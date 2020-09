Znamy nową datę meczu o Superpuchar Polski.

Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki poinformował o nowej dacie meczu o Superpuchar Polski. Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią ma odbyć się 9 października o godzinie 20:15 na stadionie mistrza Polski.

Mecz miał pierwotnie odbyć się 9 sierpnia, jednak w związku z wykryciem zakażeń w Legii Warszawa, zdecydowano się przesunąć termin.

Duże kontrowersje

Nowa data nie wszystkim się jednak podoba. Mecz zostanie rozegrany w trakcie przerwy na spotkania reprezentacyjne, więc obie drużyny przystąpią do meczu osłabione. Tyczy się to zwłaszcza Legii Warszawa, w barwach której gra kilku reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych. Wygląda jednak na to, że decyzja jest nieodwołalna i “Wojskowi” będą musieli sobie poradzić prawdopodobnie bez takich piłkarzy, jak Michał Karbownik, Bartosz Slisz czy Artur Jędrzejczyk.

Historyczna szansa dla Cracovii

Ten mecz będzie ważny szczególnie dla “Pasów”, którzy po raz pierwszy w historii mają okazję zdobyć Superpuchar Polski. Może dziwić, że 5-krotny mistrz kraju nigdy nie zdobył tego trofeum, jednak to jest bardzo łatwe do wyjaśnienia: w czasach, kiedy Cracovia zdobywała mistrzostwa, po prostu nie było takiego trofeum jak superpuchar. Teraz podopieczni Michała Probierza mogą po raz drugi w tym roku osiągnąć historyczny sukces dla swojego klubu, jednak zadanie na pewno nie będzie łatwe, ponieważ Legia nawet pomimo osłabień jest faworytem tego meczu.