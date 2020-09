Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią Warszawa

Artur Jędrzejczyk podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa. Piłkarz jest teraz związany umową z klubem do 2023 roku.

Dziesięć sezonów w Legii

Artur Jędrzejczyk to piłkarz od lat związany z Legią. Po raz pierwszy trafił do Warszawy w 2006 roku, w wieku 18. lat przychodząc z Igloopolu Dębica. Przez pierwsze lata w klubie był rezerwowym i trafiał na wypożyczenia do kolejnych klubów. W 2010 roku wskoczył do pierwszej drużyny, gdzie stał się podstawowym zawodnikiem i po trzech latach zasilił Krasnodar.

Po dwóch i pół roku w Rosji piłkarz wrócił do Legii, z którą zdobył cztery mistrzostwa i dwa Puchary Polski. W sezonie 2016/2017 był ważną postacią zespołu, który wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Obecnie piłkarz pełni funkcję kapitana zespołu.

Nowy kontrakt

Dotychczasowa umowa obrońcy Legii miała wygasnąć w grudniu. Ostatecznie jednak obie strony porozumiały się w sprawie nowej umowy. Na jej mocy Artur Jędrzejczyk jest związany z Legionistami do końca sezonu 2022/2023.

Wciąż jest ważną postacią Legionistów

W obecnych rozgrywkach 32-latek nie opuścił ani minuty. Piłkarz wystąpił w trzech meczach ekstraklasy, dwóch eliminacji Ligi Mistrzów, a także spotkaniu w ramach Pucharu Polski.

Fot. YouTube