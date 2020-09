Lechia Gdańsk – Stal Mielec. Typy, kursy (19.09.2020)

Lechia Gdańsk w sobotnim meczu zmierzy się ze Stalą Mielec. Czy gdańszczanie przerwą serię porażek?

Lechia Gdańsk – Stal Mielec zapowiedź

Podopieczni Piotra Stokowca rozpoczęli sezon 2020/2021 od zwycięstwa, pokonując Wartę Poznań 1:0 na wyjeździe. Potem jednak Lechistom było już trudniej zdobyć punkty. Najpierw drużyna przegrała u siebie z Rakowem 1:3, a następnie z Górnikiem 0:3. Tym samym na trenera zespołu spadła duża krytyka w minionych tygodniach.

Tymczasem Stal po powrocie do ekstraklasy jeszcze nie zanotowała zwycięstwa. Zespół ma na koncie jednak dwa punkty, po remisach z Wisłą Płock (2:2) i Cracovią (1:1). Może spróbują wykorzystać słabszą postawę Lechii w ostatnim czasie i postarają się wyjechać z Gdańska z pierwszą wygraną w sezonie?

W XXI wieku zespoły jeszcze nie miały okazji się zmierzyć, więc będzie to pierwszy taki mecz od wielu lat. Czy podopieczni Piotra Stokowca przełamią swoją nieudaną serię?

Lechia Gdańsk – Stal Mielec kursy

Faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest Lechia. Kurs na wygraną gdańszczan wynosi 2.30, natomiast ich rywali 3.25. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.60.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec typy

W ostatnim czasie Lechia traci dużo goli, choć u siebie powinna również znaleźć drogę do bramki. Dlatego wydaje się, że gole padną tutaj z obu stron. Stal do tej pory trafiała do siatki w lidze tylko w drugiej połowie, dlatego można się spodziewać, że właśnie wtedy podopieczni Dariusza Skrzypczaka wpłyną na losy spotkania.

Lechia – Stal | Typ: Obie drużyny strzelą @1.60 Totolotek

Lechia – Stal | Typ: Stal strzeli gola w drugiej połowie @1.77 Totolotek