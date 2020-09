Manchester United – Crystal Palace. Typy, kursy (19.09.2020)

Manchester United rozpoczyna zmagania w Premier League od 2. kolejki i starcia z Crystal Palace. Czerwone Diabły na przestrzeni lat udowodniły, że maja patent na drużynę Orłów, którą regularnie pokonują. Czy tak samo będzie i tym razem?

Manchester United – Crystal Palace zapowiedź (sobota, 18:30)

Piłkarze Manchesteru United zakończyli poprzedni sezon nieco ponad miesiąc temu kończąc zmagania w Lidze Europy na półfinale tych rozgrywek. Jeśli chodzi o poczynania ligowe, to Ole Gunnar Solskjaer spełnił cel, jakim było zajęcie miejsca w top4 i gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Kampanię 2020/2021 pierwotnie mieli oni zacząć starciem wyjazdowym z Burnley, jednak to zostało ostatecznie przełożone na dalszy termin. Zarząd Manchesteru United nie wykonywał gwałtownych ruchów podczas letniego okna transferowego osiągając fiasko negocjacji w sprawie Jadona Sancho, Sergio Reguilona, Garetha Bale’a oraz Thiago Alcantary pozyskując jedynie Donny’ego van de Beeka z Ajaxu Amsterdam. Mimo wszystko ekipa United prezentuje się naprawdę solidnie posiadając w ofensywie kilku świetnych piłkarzy. Manchester United bardzo dobrze radził sobie na Old Trafford w ubiegłym sezonie przegrywając u siebie tylko dwa spotkania. Co ciekawe, jednym z nich była właśnie potyczka z sobotnim rywalem czyli Crystal Palace.

Orły mają już za sobą inaugurację rozgrywek ligowych, gdyż pokonali oni na Selhurst Park Southampton 1:0. Zwycięstwo w pierwszym meczu sezonu było dla nich niezwykle ważne po katastrofalnej postawie w końcówce poprzedniej kampanii, kiedy to zdobywanie jakichkolwiek punktów przychodziło im z ogromnym trudem. Jedyną bramkę w meczu ze Świętymi zdobył Wilfried Zaha, który zdaje się powracać do swojej najlepszej formy. Siłę ofensywną drużyny prowadzonej przez Roya Hodgsona wzmocnił jeszcze wypożyczony z Chelsea Michy Batshuayi, dla którego będzie to już druga przygoda w Crystal Palace w swojej karierze. Londyńczycy nie będą oczywiście w sobotę faworytami, jednak mogą swoich szans szukać w braku rytmu meczowego rywali, a także tym, że – tak jak zostało wspomniane wcześniej – potrafili pokonać United na Old Trafford przed rokiem. Warto przy tym dodać, że było to jedyne zwycięstwo Palace z Manchesterem United w erze Premier League.

Manchester United – Crystal Palace kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo Manchesteru United w STS wynosi 1.30. Jeśli chcemy postawić na remis znajdziemy kurs 5.15, natomiast zwycięstwo Crystal Palace to już kurs 11.21.

Manchester United – Crystal Palace nasze typy

Manchester United jest niepodważalnym faworytem, a jeszcze większą mocą ofensywną może dysponować Ole Gunnar Solskjaer po transferze van de Beeka. Niemniej jednak, Crystal Palace zaprezentowało się z przyzwoitej strony w poprzednim meczu z Soton, co powinno dawać im pewne nadzieje na korzystny rezultat. Typujemy, że obie drużyny zdobędą bramkę, a do tego dokładamy także gola Bruno Fernandesa.

Manchester United – Crystal Palace | Typ: BTTS @2.00 STS

Manchester United – Crystal Palace | Typ: Bruno Fernandes zdobędzie bramkę @2.10 STS