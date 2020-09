Świetny mecz Mateusza Klicha! Pierwsze zwycięstwo Leeds w sezonie

Leeds United pokonało na swoim stadionie Fulham 4:3 (2:1) w meczu 2. kolejki Premier League. Kolejny kapitalny mecz rozegrał Mateusz Klich, który zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Gol z karnego

Polak szansę na bramkę dostał w 41. minucie meczu. Sfaulowany w polu karnym Fulham został Patrick Bamford, a do “jedenastki” podszedł właśnie Polak. Klich spokojnym strzałem w środek bramki nie dał szans Alphonse Areoli. Nie był to jednak koniec popisów Polaka. W 50. minucie popisał się kapitalnym otwierającym podaniem do Bamforda. Anglik pewnie wykończył sytuację, dzięki czemu były zawodnik Cracovii zaliczył pierwszą asystę na poziomie Premier League.

GOAL Leeds United! Bamford makes it 3 for Leeds United. #LEEFUL

pic.twitter.com/71OLsbj41X — FTTV World (@FTTV10) September 19, 2020

Wesoły futbol Leeds

Leeds United wprowadziło sporo ożywienia do Premier League. W pierwszej kolejce podopieczni Marcelo Bielsy ulegli Liverpoolowi 3:4, natomiast dzisiaj w takim samym stosunku pokonali Fulham. Bez wątpienia jest to drużyna, której mecze ogląda się z dużą przyjemnością, ponieważ wiele dzieje się na murawie. Na pewno jednak argentyński menadżer wolałby, żeby defensywa “The Peacocks” była nieco bardziej szczelna. O ile strata czterech bramek na Anfield nie jest wielkim wstydem, to trzy gole wbite przez Fulham powinny dać Bielsie do myślenia.