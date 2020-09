Zawodnik Manchesteru City zakażony koronawirusem!

Jak można się było spodziewać, koronawirus już od początku mocno komplikuje ten sezon. Tym razem skutków pandemii doświadczył Manchester City, ponieważ pozytywny wynik testu otrzymał Ilkay Gundogan.

Absencja w dwóch meczach

Wszyscy piłkarze Manchesteru City odbyli rutynowe badanie przed spotkaniem w Premier League przeciwko Wolverhampton Wanderers. Na nieszczęście dla Ilkaya Gundogana, jego wynik testu okazał się być pozytywny. Piłkarz został odesłany na 10-dniową izolację, w wyniku której nie zagra w najbliższych dwóch kolejkach angielskiej elity – ominie nie tylko wspomniany wyżej mecz z Wolverhampton, ale również spotkanie przeciwko Leicester City.

Gundogan trzecim przypadkiem

Nie jest to pierwszy przypadek pozytywnego testu w szeregach Manchesteru City. Dwa tygodnie temu wirusa zdiagnozowano u Aymerica Laporte’a oraz Riyada Mahreza. Obaj piłkarze przeszli już jednak kwarantannę i powinni być do dyspozycji Pepa Guardioli w dzisiejszym meczu. Nie zmienia to jednak faktu, że klub z Etihad Stadium ma wyjątkowego pecha do trwającej pandemii.