Aston Villa – Sheffield United. Typy, kursy (21.09.2020)

W ramach jednego z dwóch poniedziałkowych spotkań 2. kolejki Premier League, Aston Villa zagra na własnym obiekcie z Sheffield United. Ekipa gości postara się zamazać plamę po dwóch ostatnich występach zespołu.

Aston Villa – Sheffield United zapowiedź (poniedziałek, 19:00)

Klub z Birimngham dopiero rozpoczyna swoją przygodę w nowym sezonie Premier League. W ramach premierowej kolejki, zespół miał mierzyć się na wyjeździe z Manchesterem City. W związku z tym, iż drużyna Guardioli brała udział w Lidze Mistrzów i dotarła do ćwierćfinału, spotkanie przełożono na inny termin.

Aston Villa rozegrała jednak już mecz w ramach Carabao Cup. Piłkarze Deana Smitha nie bez problemów pokonali ekipę Burton z League One. Do 88. minuty rywalizacji na tablicy wyników widniał rezultat 1:1. Bramkę na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry zdobył jednak Grealish. Wynik spotkania ustalił z kolei Davis, który trafił do siatki w 92. minucie.

Ze wspomnianymi rozgrywkami pożegnali się gracze Sheffield United, którzy po serii rzutów karnych przegrali z Burnley. Dodatkowo, “The Blades” zanotowali porażkę na starcie sezonu Premier League. Gracze Wildera musieli uznać wyższość Wolverhampton, gdyż mecz zakończył się zwycięstwem “Wilków” 2:0 .

Aston Villa – Sheffield United kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Aston Villa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.70. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.30. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 2.90.

Aston Villa – Sheffield United typy

Jak na razie, piłkarze Sheffield United nie przypominają drużyny z ubiegłego sezonu. W starciu z Aston Villą, ekipa “The Blades” ma jednak zdecydowanie większe szanse, niż w przypadku meczu z Wolves. Typujemy, że obie drużyny strzelą w tym spotkaniu bramkę.

Aston Villa – Sheffield United | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.85 @ Betclic

Aston Villa – Sheffield United | Typ: Remis 3.30 @ Betclic