Byli piłkarze Legii reagują na zwolnienie Vukovicia. “Karma zawsze wraca”

Aleksandar Vuković w poniedziałek został zwolniony z pełnienia funkcji trenera Legii Warszawa. Decyzja klubu spotkała się z odzewem nie tylko wśród ekspertów i kibiców, ale także byłych podopiecznych serbskiego trenera.

Ofiary Vukovicia

Początki Aleksandara Vukovicia w Legii były trudne również z tego powodu, że odstawił do tej pory kluczowych zawodników. W ten sposób z klubem rozstali się m.in. Carlitos i Michał Kucharczyk. Pierwszy trafił wówczas do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, natomiast drugi do rosyjskiego Urału Jekaterynburg. Obaj piłkarze jednak już zmienili otoczenie – Kucharczyk gra w Pogoni Szczecin, natomiast Carlitos w Panathinaikosie.

“Karma zawsze wraca”

Zawodnicy nie zapomnieli jednak swojego pożegnania z warszawskim klubem. Dowodem na to są posty na Instagram Story skierowane w zwolnionego trenera Legii. Carlitos umieścił grafikę z podpisem “Karma zawsze wraca”, natomiast Michał Kucharczyk umieścił GIF-a z uśmiechniętą postacią.

Trzeba przyznać, że obaj piłkarze mieli na pieńku z serbskim trenerem. Nie można jednak uznać, że wyśmiewanie byłego szkoleniowca w mediach społecznościowych jest na pewno stosownym zachowaniem ze strony zawodników.