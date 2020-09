AC Milan – Bologna. Typy, kursy (21.09.2020)

Ostatnim pojedynkiem 1. kolejki Serie A będzie starcie AC Milan z Bologną. Gospodarze będą liczyć na podtrzymanie swojej doskonałej dyspozycji z końca ubiegłego sezonu, natomiast goście powalczą o przerwanie swojej fatalnej serii meczów bez czystego konta. Kto lepiej zainauguruje rozgrywki?

AC Milan – Bologna zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

W obecnym sezonie kibice Milanu będą z pewnością oczekiwać od swojej drużyny jeszcze lepszej postawy niż przed rokiem i włączenia się do walki o grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Cel ten będzie oczywiście bardzo trudny do zrealizowania, jednak na pewno jest w zasięgu ekipy Rossonerich. Stefano Pioli udowodnił, że jego drużyna może grać bardzo dobry i przede wszystkim skuteczny futbol, którego wyniki mogliśmy obserwować po czerwcowym wznowieniu rozgrywek. Od tego czasu Milan rozegrał 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach notując 9 zwycięstw i 4 remisy. Co warte uwagi, mediolańczycy byli jedyną niepokonaną w tym czasie drużyną oraz tą, która zdobyła do końca rozgrywek najwięcej punktów. Optymizmem mogą także napawać przedsezonowe sparingi (4 mecze i 4 zwycięstwa) oraz zwycięski mecz eliminacji do Ligi Europy z Shamrock Rovers. Na rynku transferowym Milan nie szalał, jednak największym wzmocnieniem może być pozostanie w ekipie trenera Pioliego, a także przybycie Sandro Tonaliego z Brescii.

Bologna nie może mówić o wymarzonym sezonie, gdyż zakończyli oni rozgrywki dopiero na 12. miejscu w tabeli. Co ciekawe, bolończycy mogą się “pochwalić” dość niechlubną statystyką kolejnych meczów bez czystego konta. Obecnie licznik zatrzymał się na 34. kolejnych starciach, a mecz z Milanem wydaje się być doskonałą okazją do podtrzymania tej passy. Bologna rozegrała w okresie przygotowawczym zaledwie 2 spotkania, co też może mieć wpływ na postawę w dzisiejszej konfrontacji. Konfrontację, w której nie będą oni na pewno faworytem, zwłaszcza, że Milan w dziewięciu ostatnich przeciwko Bolognii nie poniósł ani jednej porażki, ośmiokrotnie odnosząc zwycięstwo. Zazwyczaj Rossoneri szybko obejmowali prowadzenie w meczu i prowadzili już do przerwy.

AC Milan – Bologna kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz rozkładają się następująco – 1.57 na zwycięstwo gospodarzy, 4.15 na remis i 5.72 na zwycięstwo gości.

AC Milan – Bologna nasze typy

Za zwycięstwem Milanu w tym meczu przemawia absolutnie wszystko i trudno spodziewać się, by goście mieli podjąć walkę z bardziej utytułowanym rywalem. Przewidujemy łatwy mecz Rossonerich.

AC Milan – Bologna | Typ: 1. połowa/cały mecz – 1/1 @2.10 STS

AC Milan – Bologna | Typ: Milan wygra + BTTS @2.90 STS