Trzech piłkarzy żegna się z Barceloną!

Rewolucja kadrowa w Barcelonie nabiera tempa. Według dzisiejszych doniesień – odejścia Nelsona Semedo, Luisa Suareza oraz Arturo Vidala są właściwie przesądzone.

Telefon z Madrytu

Największym nazwiskiem spośród wymienionej wyżej trójki jest oczywiście Suarez. Urugwajczyk miał już ustalić z Barceloną szczegóły odejścia – “El Pistolero” odejdzie za darmo, a “Blaugrana” wypłaci mu jeszcze połowę obowiązującego kontraktu. Kolejnym klubem w karierze 33-latka będzie Atletico Madryt, z którym osiągnął już porozumienie w kwestii umowy. Do 33-latka miał zadzwonić sam Diego Simeone, aby przekonać go do przeprowadzki na Wanda Metropolitano.

Następca Doherty’ego

O krok od odejścia jest również Nelson Semedo. Portugalczyk przejdzie do Wolverhampton na zasadzie transferu definitywnego. “Duma Katalonii” zarobi spore pieniądze, bo aż 35 milionów euro. Biorąc pod uwagę kiepską formę 27-latka taka suma robi wrażenie. Semedo podpisze kontrakt do 2025 roku i będzie mieć za zadanie zastąpić na prawym wahadle Matta Doherty’ego, który odszedł tego lata do Tottenhamu.

Żołnierz Conte

Niemal pewne jest odejście również Arturo Vidala. Chilijczyk na instagramie pożegnał się już z Barceloną i kwestią godzin jest jego transfer do Interu. “Blaugrana” dostanie za piłkarza… 500 tysięcy euro, co należy uznać za kolejną porażkę zarządu Barcelony. W nowym klubie Vidal będzie grać pod wodzą Antonio Conte, który jest wielkim fanem talentu tego zawodnika. To właśnie za kadencji Włocha w Juventusie Vidal najbardziej błyszczał formą.