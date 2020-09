Maccabi Tel Awiw – Red Bull Salzburg. Typy, kursy (22.09.2020)

Maccabi Tel Awiw w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzy się z Red Bullem Salzburg. Czy mistrz Austrii po raz kolejny zagra w fazie grupowej elitarnych rozgrywek?

Maccabi Tel Awiw – Red Bull Salzburg zapowiedź

Mistrzowie Izraela mają za sobą nieudane dwie kolejki w lidze. Najpierw przegrali u siebie 1:2 z Maccabi Petach Tikwa, natomiast potem zremisowali z Bnei Jehuda 2:2. Widać, że drużyna bardziej koncentruje się na europejskich pucharach – wyeliminowała kolejno Rigę, Suduvę i Dynamo Brześć, w dodatku bez straty bramki. Najbliższe wyzwanie może okazać się jednak dla nich trudniejsze.

Red Bull Salzburg udanie rozpoczął sezon austriackiej Bundesligi. Drużyna pokonała na wyjeździe Wolfsberger 3:1 i u siebie Altach 4:1. W obu spotkaniach gole zdobywali Sekou Koita i Patson Daka. Warto dodać, że mistrz Austrii dopiero rozpoczyna eliminacje do Ligi Mistrzów.

Faworyt dwumeczu wydaje się oczywisty. Pierwszy pojedynek odbędzie się jednak w Izraelu – czy Maccabi wykorzysta przewagę własnego stadionu i pozytywnym nastroju podejdzie do rewanżu?

Maccabi Tel Awiw – Red Bull Salzburg kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów jest drużyna gości. Kurs na wygraną mistrza Austrii wynosi tylko 1.25, natomiast ich rywali aż 10.94. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 5.60.

Maccabi Tel Awiw – Red Bull Salzburg typy

Drużyna ze stolicy Izraela jest solidna i mimo wszystko nie powinno dojść tutaj do pogromu. Można się spodziewać, że goście nie zdobędą więcej niż dwóch goli na tym trudnym terenie. Mimo wszystko, Salzburg powinien tutaj znaleźć drogę do bramki jeszcze przed przerwą. Po pierwsze, wskazują na to ostatnie mecze, a po drugie Maccabi popełnia więcej błędów przed przerwą.

Maccabi – Salzburg | Typ: Salzburg strzeli pierwszego gola w pierwszej połowie @1.57 Totolotek

Maccabi – Salzburg | Typ: Salzburg strzeli 1 lub 2 gole @2.02 Totolotek