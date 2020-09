Robert Lewandowski otrzyma pierwszą nagrodę w 2020 roku?

UEFA ogłosiła nominacje do nagrody dla Piłkarza Roku. W gronie nominowanych znaleźli się Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Kevin De Bruyne.

Brak Złotej Piłki

Złota Piłka 2020 najprawdopodobniej nie trafi do nikogo. Magazyn “France Football”, który co roku organizuje plebiscyt, w lipcu ogłosił, że ze względu na tegoroczną pandemię, nie przyzna nagrody. Na całym świecie są obecnie tworzone petycje w celu przywrócenia konkursu, aczkolwiek Francuzi nie ogłosili do tej pory takiej decyzji.

Dwóch rywali Lewandowskiego

Nawet jeśli Robert Lewandowski nie otrzyma tej prestiżowej nagrody, może otrzymać inną. Kapitan reprezentacji Polski został bowiem nominowany do plebiscytu “Piłkarz Roku UEFA”, która jest wyróżnieniem dla najlepszego zaowdnika ubiegłych rozgrywek. Napastnik Bayernu będzie miał dwóch konkurentów do tej wygranej – federacja nominowała do niej jego kolegę z zespołu, Manuela Neuera oraz gwiazdora Manchesteru City, Kevina De Bruyne’a.

UEFA przyzna tę nagrodę 1 października. Nie należy jej oczywiście mylić z wyróżnieniem “Piłkarzem Roku FIFA”.