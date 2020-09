Leicester – Arsenal. Typy, kursy (23.09.2020)

Zdecydowanie najciekawszym pojedynkiem 1/16 finału EFL Cup jest spotkanie pomiędzy Leicester a Arsenalem. Zwycięzca tego starcia spotka się w 1/8 finału z lepszą drużyną z pary Liverpool – Lincoln City. Kto dzisiejszego wieczora okaże się lepszy i wywalczy awans?

Leicester – Arsenal zapowiedź (środa, 20:45)

Jak na razie obie drużyny w dobrym stylu rozpoczęły zmagania ligowe w sezonie 2020/2021 zdobywając komplet punktów. Leicester nie może być do końca zadowolone z rezultatów poprzedniego sezonu. O ile zajęcie piątego miejsca w Premier League jest naprawdę fantastycznym osiągnięciem, tak z przebiegu sezonu można odnieść wrażenie, że Lisy liczyły na coś więcej, zwłaszcza, że przez większość sezonu znajdowały się na trzecim miejscu w stawce. Otwarcie nowej kampanii potoczyło się po myśli mistrzów Anglii z roku 2016, gdyż pewnie pokonali oni WBA oraz Burnley. W trakcie letniego okna transferowego z klubem pożegnał się podstawowy lewy obrońca i reprezentant Anglii Ben Chilwell, jednak w jego miejsce sprowadzony został z Atalanty Timothy Castagne, który w dwóch pierwszych spotkaniach udowodnił, że jest naprawdę godnym zastępstwem. Poza Chilwellem z King Power Stadium nie odszedł żaden inny kluczowy gracz, co jest na pewno doskonałą informacją dla Brendana Rodgersa.

Arsenal również dopisał na swoje konto 6 punktów w dwóch pierwszych kolejkach, jednak ostatnie zwycięstwo z West Ham przyszło im z ogromnym trudem. Kanonierzy bardzo długo męczyli się z derbowym rywalem i z przebiegu meczu można było odnieść wrażenie, że to Młoty były bliżej zwycięstwa. Piękna kombinacyjna akcja Arsenalu w 85. minucie starcia, którą zakończył zdobyciem bramki Nketiah wystarczyła jednak drużynie Mikela Artety do zgarnięcia kompletu punktów. Dość przeciętna postawa całego zespołu może być nieco zaskakująca, zwłaszcza, że Arsenal z bardzo dobrej strony zaprezentował się zarówno w pierwszym meczu ligowym z Fulham, ale także w konfrontacji z Liverpoolem w spotkaniu, którego stawką była Tarcza Wspólnoty. Co ciekawe, na King Power Stadium Leicester radziło sobie z Arsenalem w ostatnich latach wprost doskonale – ostatnie 3 takie potyczki to 3 zwycięstwa gospodarzy. Czy dzisiaj The Gunners będą w stanie powalczyć o zwycięstwo i awans?

Leicester – Arsenal kursy bukmacherskie

Kursy w STS w pełni oddają, jak bardzo wyrównane jest to starcie. Minimalnym faworytem jest Arsenal, na którego zwycięstwo wystawiono kurs 2.50. Remis to kurs 3.30, a zwycięstwo Leicester to kurs 2.86.

Leicester – Arsenal nasze typy

Zważając na fakt, że obaj menedżerowie najprawdopodobniej wystawią do gry mocno rezerwowe jedenastki trudno przewidywać wynik na podstawie gry podstawowych graczy. Mimo wszystko brak większego ogrania meczowego może skutkować wieloma sytuacjami bramkowymi z obu stron i to właśnie w tym kierunku pójdziemy.

Leicester – Arsenal | Typ: BTTS @1.70 STS

Leicester – Arsenal | Typ: Remis @3.30 STS