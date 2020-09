Shkendija – Tottenham. Typy, kursy (24.09.2020)

W ramach 3. rundy eliminacyjnej do Ligi Europy, Shkendija zmierzy się na własnym obiekcie z Tottenhamem. Niekwestionowanym faworytem tego starcia jest ekipa z Premier League.

Shkendija – Tottenham zapowiedź (czwartek, 20:00)

Bardzo dobrze piłkarze z Macedonii Północnej radzą sobie w tegorocznych eliminacjach do Ligi Europy. Co prawda w pierwszej rundzie zespół był nieznacznym faworytem w rywalizacji z Sumqayit, to w przypadku potyczki z Botosani, Shkendija sprawiła pewną niespodziankę, wygrywając na wyjeździe 1:0.

Tym razem wyzwanie jest zdecydowanie większe. Do Macedonii Północnej przyjeżdża bowiem Tottenham. Nikt nie wyobraża sobie, by zabrakło zespołu Jose Mourinho w fazie grupowej Ligi Europy. Pierwszy mecz angielskiej drużyny w eliminacjach pozostawił jednak wiele do życzenia. Łokomotiw Płowdiw za sprawą bramki w 71. minucie spotkania wygrywał z ekipą “Kogutów” 1:0. Dwie czerwone kartki w szeregach bułgarskiej ekipy przekreśliły szanse na awans. Tottenham ostatecznie wygrał mecz 2:1.

Londyński klub poprawił humory swoim kibicom za sprawą efektywnego meczu w Premier League. Podopieczni Jose Mourinho zwyciężyli 5:2 w starciu z Southampton. Prawdziwy popis w tym spotkaniu wykonali Son oraz Kane. Ten pierwszy zdobył cztery gole, natomiast Anglik zanotował cztery asysty oraz zdobył jedną bramkę.

Shkendija – Tottenham kursy bukmacherów

Niekwestionowanym faworytem tego starcia jest Tottenham. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.11. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 8.80. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 25.

Shkendija – Tottenham typy

Tottenham nie powinien mieć żadnych problemów z wygraniem tego spotkania. Typujemy pewną wygraną gości.

Shkendija – Tottenham | Typ: Tottenham strzeli minimum 3 gole w meczu 1.63 @ Betclic

Shkendija – Tottenham | Typ: Tottenham wygra przewagą minimum trzech goli 1.92 @ Betclic