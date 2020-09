Kylian Mbappe coraz bliżej transferu do Realu Madryt. Promocyjna cena!

Kylian Mbappe niebawem odejdzie z Paris Saint-Germain do Realu Madryt? Jak informuje “L’Equipe”, Francuz może dołączyć do hiszpańskiego potentata za kwotę 100 milionów euro. To brzmi jak promocja?

Trzy lata w Paryżu

Kylian Mbappe dopiero 20 grudnia skończy 22. lata, aczkolwiek już teraz jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Francuz od trzech lat występuje w Paris-Saint Germain, gdzie wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 125 meczach, w których zdobył 91 goli i zaliczył 52 asysty. W obu poprzednich sezonach mistrz świata z 2018 roku sięgnął po koronę króla strzelców.

Real pozyska Francuza za promocyjną kwotę?

Trzy lata temu Paris Saint-Germain zapłaciło za piłkarza Monaco 145 milionów euro. Wiele na to wskazuje, że klub w przyszłości zarobi na nim nieco mniej. Według doniesień “L’Equipe”, piłkarz mógłby trafić do Realu Madryt za 100 milionów euro.

Kylian Mbappe prawdopodobnie nie wiąże swojej przyszłości z paryskim klubem. Jego kontrakt z PSG wygasa z końcem sezonu 2021/2022 i raczej nie zdecyduje się na przedłużenie. Już od pewnego czasu mówi się zresztą o tym, że już za rok Francuz powędruje do Madrytu. Cena 100 milionów euro to promocja, patrząc na dzisiejsze realia.