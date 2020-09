AS Roma – Juventus. Typy, kursy (27.09.2020)

W jednym z najciekawszych spotkań 2. kolejki Serie A, Roma zmierzy się na własnym obiekcie z Juventusem. Pierwszy mecz dla gospodarzy zakończył się walkowerem w wyniku sporego niedopatrzenia.

AS Roma – Juventus zapowiedź (niedziela, 20:45)

Po końcowym gwizdku sędziego w starciu Verona-Roma na tablicy wyników widniał rezultat 0:0. Tym samym, obie ekipy na starcie rozgrywek mogły dopisać sobie po jednym punkcie. Jak się później okazało, trzy oczka trafiły na konto Verony. Wszystko za sprawą poważnego niedopatrzenia w szeregach rzymskiej ekipy.

W barwach Romy wystąpił w Amadou Diawara. Piłkarz nie był jednak uprawniony do gry. Do 23.roku życia zawodnicy nie muszą być rejestrowani przez zespoły. Diawara niedawno przebrnął przez tę barierę wieku, dlatego klub był zobowiązany, by dopilnować przestrzegania przepisów.

Zdecydowanie lepsze nastroje po pierwszym meczu panują w szeregach Juventusu. Zespół z Turynu wygrał 3:0 z Sampdorią, a debiutanckiego gola dla “Starej Damy” zdobył Kulusevski. Większość sympatyków oraz ekspertów była pod wrażeniem debiutu Pirlo na ławce trenerskiej.

AS Roma – Juventus kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Juventus. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.08. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.70. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.60.

AS Roma – Juventus typy

Ostatni mecz obu ekip w Rzymie zakończył się zwycięstwem Juventusu. Również i tym razem argumenty ma po swojej stronie “Stara Dama”. Typujemy zwycięstwo gości.

AS Roma – Juventus | Typ: Juventus wygra mecz 2.08 @ Betclic

AS Roma – Juventus | Typ: Juventus wygra i obie drużyny strzelą gola 3.65 @ Betclic