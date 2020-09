Stal Mielec – Piast Gliwice. Typy, kursy (28.09.2020)

Stal Mielec w ostatnim meczu kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Może tym razem któryś z zespołów wygra swój pierwszy ligowy mecz w sezonie?

Stal Mielec – Piast Gliwice zapowiedź

Podopieczni Dariusza Skrzypczaka obecnie zajmują 14. miejsce w lidze. Beniaminek ekstraklasy jak na razie zgromadził dwa punkty, remisując z Wisłą Płock i Cracovią (oba mecze 1:1). W poprzedniej kolejce drużyna przegrała na wyjeździe z Lechią 2:4.

Tymczasem Piast bardziej skoncentrował się na europejskich pucharach niż na lidze. Obecnie podopieczni Waldemara i Tomasza Fornalików zamykają tabelę z zaledwie jednym punktem na koncie w czterech meczach. Zespół jak na razie zremisował z Wartą i przegrał z Pogonią, Śląskiem i Jagiellonią. Należy zwrócić uwagę na to, że drużyna jest jedyną, która od początku rozgrywek nie zdobyła gola.

Do tej pory zespoły miały okazję zmierzyć się raz, trzy lata temu w Pucharze Polski. Wówczas gliwiczanie wygrali 2:0. Może po odpadnięciu z Ligi Europy, Piast zacznie notować lepsze rezultaty w lidze, czego dowodem będzie dzisiejszy mecz?

Stal Mielec – Piast Gliwice kursy

Zdaniem bukmacherów, faworytem w tym pojedynku jest zespół gości. Kurs na wygraną Piasta wynosi 2.25, natomiast ich rywali 3.45. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.50,

Stal Mielec – Piast Gliwice typy

Obie drużyny na razie nie błyszczą skutecznością, co wskazuje na niewielką liczbę goli w tym pojedynku. Wydaje się, że większe jest prawdopodobieństwo na to, że to goście przynajmniej raz znajdą drogę do bramki.

Stal – Piast | Typ: Piast strzeli 1 do 2 goli @1.47 Totolotek

Stal – Piast | Typ: Poniżej 2.5 goli @1.82 Totolotek