Adam Buksa strzelił gola w MLS [WIDEO]

Adam Buksa zdobył swoją trzecią bramkę w sezonie w barwach New England Revolution. 24-letni napastnik ustalił wynik spotkania na 2:0.

Z Pogoni do USA

Adam Buksa występuje w New England Revolution od początku roku. Do amerykańskiego klubu trafił z Pogoni Szczecin za kwotę 4,2 mln euro. Od tamtej pory zanotował 11 występów w MLS oraz 4 spotkania w turnieju MLS is Back. W barwach zespołu ze stanu Massachusetts piłkarz zdobył jak na razie trzy gole.

Wejście smoka

Ostatnią bramkę Adam Buksa zdobył w poprzedniej ligowej kolejce. 24-latek wszedł na boisko w 79. minucie, a w 90. ustalił wynik spotkania na 2:0. Jego zespół pokonał D.C. United.

Po tej wygranej New England Revolution zajmuje 5. miejsce w Eastern Conference MLS z 21 punktami na koncie. Liderem jest Columbus Crew, który zgromadził do tej pory 30 punktów.