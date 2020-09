Dejan Drazić wraca do Zagłębia Lubin

Dejan Drazić po ponad dwóch miesiącach przerwy wraca do Zagłębia Lubin. Serb został wypożyczony do zespołu “Miedziowych” z opcją wykupu.

Udana runda w zespole Martina Seveli

Dejan Drazić okazał się dobrym ruchem transferowym Zagłębia przed rundą wiosenną. Serb wystąpił w drużynie z Dolnego Śląska w dziesięciu spotkaniach, w których zanotował dwie bramki i jedną asystę.

Mówiło się o tym, że Zagłębie zdecyduje się na to, by kupić byłego piłkarza Celty Vigo. W ewentualnej transakcji przeszkodziła jednak kontuzja, której piłkarz doznał pod koniec ubiegłego sezonu. W związku z tym serbski pomocnik wrócił do Slovana Bratysława, z którego był wypożyczony. 25-latek w obecnych rozgrywkach zagrał w dwóch meczach.

Powrót Drazicia

Z informacji “Przeglądu Sportowego” wynika, że Drazić we wtorek zameldował się w Lubinie. Pomocnik ma przejść badania medyczne, a także testy na obecność koronawirusa. Po wszystkich procedurach Serb ma trafić do Zagłębia na roczne wypożyczenie z opcją wykupu.

Poza tym, z “Miedziowymi” trenuje Albańczyk Valon Ethemi, który miał podpisać kontrakt z klubem w sierpniu. Wiele wskazuje jednak na to, że dopiero teraz Zagłębie sfinalizuje umowę z piłkarzem.

Fot. materiały prasowe Zagłębia Lubin