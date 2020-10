Celta Vigo – FC Barcelona. Typy, kursy (01.10.2020)

Po naprawdę dobrym dla siebie początku sezonu Celta podejmie dzisiaj Barcelonę. Dla zawodników z Galicji będzie to wyjątkowo trudne spotkanie, bowiem Duma Katalonii pokazała się nam w miniony weekend z bardzo dobrej strony.

Celta Vigo – FC Barcelona zapowiedź (czwartek, 21:00)

Celta naprawdę miło nas zaskoczyła w 3 pierwszych kolejkach nowego sezonu. Ekipa z Balaidos ma na swoim koncie obecnie 5 punktów, na które złożyły się 2 remisy oraz wygrana. Po punkcie Celta wywalczyła w starciach z Eibarem (0:0) oraz Realem Valladolid (1:1), komplet punktów z kolei zespół zgarnął dzięki wygranej 2:1 nad Valencią. Wiele rzeczy w piłce zmienia się z dnia na dzień, jednak w Celcie jedno jest pewne – zawsze w tym klubie wszyscy mogą liczyć na Iago Aspasa. Hiszpański napastnik ma swoim koncie już 3 bramki, co naturalnie stanowi cały strzelecki dorobek drużyny w tym sezonie. Celta w zeszłym sezonie w starciach z Barcą zanotowała porażkę (1:4) oraz remis (2:2).



Nic specjalnie nie wskazywało, że Barcelona tak łatwo ogra w miniony weekend Villarreal. Drużyna Unaia Emery’ego była kompletnie bezradna na to co prezentowali zawodnicy Blaugrany. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 4:0 na korzyść Barcy, co ciekawe wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w pierwszej połowie. Fanów zespołu może na pewno cieszyć dobra dyspozycja Ansu Fatiego, który dwukrotnie wpisał się w weekend na listę strzelców. Barcelona jeszcze nie zakończyła swoich działań na rynku transferowym, cały czas zespół stara się pozyskać Desta oraz Wijnalduma.

Celta Vigo – FC Barcelona kursy bukmacherów

Faworytem tego starciach w oczach STS jest Barcelona, kurs na wygraną gości wynosi 1.55. Remis w tym meczu zagramy z kursem 4.50. Zwycięstwo gospodarzy zagramy z kolei po kursie 5.40.

Celta Vigo – FC Barcelona nasze typy

Barcelona zaprezentowała się w miniony weekend z naprawdę dobrej strony, jednak nie jest tajemnicą, że Balaidos to teren, na którym zespół na przestrzeni lat grał bardzo w kratkę. Celta z kolei rozpoczęła sezon o wiele lepiej niż się spodziewaliśmy. Stawiamy dzisiaj na over 2.5 bramki w meczu oraz BTTS.

Celta Vigo – FC Barcelona | Typ: over 2.5 bramki @1.60 STS

Celta Vigo – FC Barcelona | Typ: BTTS @1.70 STS