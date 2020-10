Raków Częstochowa – Wisła Płock. Typy, kursy (2.10.2020)

Raków Częstochowa w piątkowy wieczór zmierzy się z Wisłą Płock. Czy podopieczni Marka Papszuna utrzymają się na ligowym podium?

Raków Częstochowa – Wisła Płock zapowiedź

Początek sezonu jest bardzo udany dla częstochowian. Zespół Marka Papszuna do tej pory zgromadził dziesięć punktów w pięciu kolejkach i zajmuje drugie miejsce w lidze. Od czasu porażki z Legią w pierwszym meczu, drużyna ani razu nie przegrał, zdobywając 11 goli.

Tymczasem “Nafciarze” obecnie znajdują się na dziewiątej pozycji, z pięcioma punktami na koncie. Po wysokiej wygranej z Wisłą Kraków na wyjeździe (3:0) zespół przegrał z beniaminkiem, Wartą Poznań 1:3.

Ostatnie dwa pojedynki zespołów zakończyły się wygranymi Rakowa. W marcu podopieczni Marka Papszuna wygrali na wyjeździe 2:0, natomiast w Bełchatowie pod koniec rozgrywek pokonali “Nafciarzy” 2:1. Jak będzie tym razem?

Raków Częstochowa – Wisła Płock kursy

Faworytem bukmacherów w tym starciu jest drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Rakowa wynosi 1.65, natomiast na triumf ich rywali 5.35. Tymczasem szanse na remis ustalono na 3.85.

Raków Częstochowa – Wisła Płock typy

Mecze obu drużyn wskazują na to, że w tym spotkaniu może paść kilka bramek. Ostatnio w dobrej formie jest David Tijanić, który został nominowany do nagrody piłkarza miesiąca. Może w tym spotkaniu znajdzie drogę do bramki?

Raków – Wisła P. | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.70 STS

Raków – Wisła P. | Typ: David Tijanić strzeli gola @4.00 STS