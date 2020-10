PSG – Angers. Typy, kursy (02.10.2020)

Paris Saint-Germain powalczy o czwarte zwycięstwo z rzędu w Ligue 1 kiedy zmierzy się w piątkowy wieczór z Angers. Obie drużyny sąsiadują obecnie ze sobą w tabeli mając po 9 punktów w 5. kolejkach. Której z ekip uda się odskoczyć od rywala i zbliżyć się do lidera?

PSG – Angers zapowiedź (piątek, 21:00)

PSG powoli wchodzi na odpowiednie, jak na swoje standardy, tory po nieudanym początku sezonu ligowego. Po dwóch porażkach 0:1 z Lens oraz Olympique Marsylia Paryżanie zwyciężyli w trzech kolejnych starciach nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Oczywiście ogromny wpływ na wspomniane porażki w dwóch pierwszych kolejkach miała sytuacja kadrowa, gdyż z powodu zakażenia koronawirusem poza grą było wielu podstawowych graczy. Mistrzowie Francji zdają się mieć już ten gorszy okres za sobą, a powrót do gry kluczowych zawodników daje o sobie znać, czego przykładem był chociażby ostatni mecz z Reims, w którym to Mauro Icardi dwukrotnie trafił do siatki po dwóch asystach Kyliana Mbappe. Thomas Tuchel ma pewne problemy kadrowe, ponieważ z powodu zawieszenia nie zagrają na pewno Di Maria oraz Kurzawa. Kontuzjowani z kolei są podstawowi boczni defensorzy – Bernat oraz Kehrer, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Neymara.

Sezon 2020/2021 w wykonaniu Angers to typowy rollercoaster i zwycięstwa cały czas przeplatane są z porażkami. Pozytywnie na morale gości może podziałać z całą pewnością ostatnie spotkanie z Brest, kiedy to Les Scoïstes byli w stanie dwukrotnie odwrócić losy starcia wychodząc ostatecznie na prowadzenie w 80. minucie pojedynku. Piętą achillesową ekipy Angers jest gra defensywna, gdyż nawet w zwycięskich meczach tracą oni sporo bramek. Wystarczy spojrzeć tylko na bilans bramkowy, który wynosi aktualnie 6:8. Co ciekawe, poprzedni sezon kompletnie na to nie wskazywał, gdyż Angers dysponowało solidnym blokiem obronnym, co pozwoliło im ostatecznie na zajęcie 11. miejsca w Ligue 1.

PSG – Angers kursy bukmacherskie

W STS zdecydowanym faworytem spotkania jest oczywiście PSG, na którego zwycięstwo kurs wynosi 1.12. Remis to kurs 9.50, a zwycięstwo Angers kurs 18.34.

PSG – Angers nasze typy

Biorąc pod uwagę kłopoty w defensywie zespołu Angers i mocną ofensywę PSG możemy spodziewać się gradu bramek. Nawet pomimo kilku osłabień to gospodarze powinni przynajmniej kilkukrotnie trafić do siatki rywala.

PSG – Angers | Typ: Powyżej 3,5 gola @1.60 STS

PSG – Angers | Typ: Mbappe strzeli i PSG wygra @1.70 STS